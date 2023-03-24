 

Полиция задержала одержимого фаната Рианны — сталкер хотел сделать звезде предложение

24.03.2023, 10:51, Новости дня
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Одержимые поклонники часто пытаются терроризировать звезд. На этот раз жертвой стала Рианна. Сталкер хотел проникнуть в дом беременной певицы, чтобы сделать ей предложение. Мужчина проделал путь из Южной Каролины до Беверли-Хиллз. По информации Page Six, когда неизвестный попытался попасть на территорию особняка Рианны, команда звезды сразу же вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя за вторжение на территорию частной собственности. Представитель полицейского управления подтвердил, что мужчина действительно был арестован в Беверли-Хиллз около 12:30. Впрочем, поскольку он не проник в дом певицы и вообще продвинулся не дальше подъездной дороги, то его просто допросили и отпустили.

Рианна

Это уже не первый случай преследования Рианны сталкерами. В 2018 году некий Эдуардо Леон проник в особняк знаменитости в Лос-Анджелесе и пробыл там не менее суток, пока певицы не было в городе. В какой-то момент его обнаружила и арестовала полиция. Свое вторжение злоумышленник объяснил тем, что хотел заняться сексом с исполнительницей.

Ранее стало известно о том, что звезду “Эйфории” и “Элвиса” Джейкоба Элорди преследует 61-летний сталкер. Незадолго до этого жертвой сталкера также стал Киану Ривз. 38-летний Брайан Диксон преследовал актера несколько месяцев и шесть раз врывался на территорию его дома. Все это время злоумышленник пытался доказать, что он родственник кинозвезды, однако сам Ривз заявлял, что абсолютно не знаком с этим человеком.

Рианна и A$AP RockyРианна


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