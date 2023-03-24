 

В сети показали летающий скейтборд, на котором нельзя кататься

24.03.2023, 10:42, Разное
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Kickstarter финансирует скейтборд Flyte, способный парить над землей. На это обратил внимание Hi-Tech Mail.Ru.

Flyte – это нью-йоркский стартап, у ховерборда нет колес, и он левитирует над подставкой из магнитных катушек. Для изготовления устройства используется алюминий.

Flyte не предназначен для любителей экстремальных видов спорта или тех, кто интересуется новейшими технологиями. На нем нельзя кататься, и он не имеет функционального назначения. “Это удивительное сочетание технологии и искусства, которое гарантированно привнесет в вашу жизнь волшебство. Кому не понравится кататься по воздуху на ховерборде? И что самое интересное? Для этого не нужно быть волшебником!” -так говорится в описании устройства.

Flyte стоит $1799, или около 137 000 рублей.


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