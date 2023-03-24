“Подруги больше нет”: объевшаяся тараканов Погребняк сообщала страшную новость о Бледанс

Страна запасается попкорном и следит за конфликтом Эвелины Бледанс и Марии Погребняк – участниц шоу “Новые звезды в Африке”. Актриса заметила, что внешность у современных блогеров очень схожа друг с другом – мол, видимо, они ходят к одним и тем же пластическим хирургам. И упрекнула Погребняк в злоупотреблении пластикой. А Маша, в свою очередь, пообещала Эвелине дать номерок хорошего стилиста – поможет.

Со стороны может показаться, что весь этот конфликт красоток – продюсерский ход, постановка сценариста ради привлечения зрительского интереса к шоу. Но Погрябняк в эксклюзивном интервью “Дни.ру” это не подтвердила.

“На проекте Эвелина сразу поняла, кто в доме хозяин, – пояснила Мария. – Но не захотела присоединиться ко львице – ко мне! – в коалицию. Она сделала неправильный выбор, в результате выбыла из проекта и поехала домой. Это логично, ведь в испытании на вылет я доказала, что у меня – феноменальная память. Поэтому и осталась на шоу”.

Погребняк, впрочем, сожалеет, что так вышло. “Мы с Эвелиной были подругами, но это в прошлом, подруги у меня больше нет”, – сообщила она страшную новость.

Что же касается ее самой на шоу, то сложности Маша описывает так: “Мне было сложно спать в комнате с десятью участниками, есть тараканов, обходитmся без воды и без приборов. Зато я смогла побороть все свои страхи!” А вот без секса Погребняк смогла эти недели съемок обойтись легко. “Я на нем не помешана, поэтому не страдала, – уверяет Маша. – Это вообще проект не про секс, не про любовь и не про дружбу – в этом проекте каждый играет за себя”. При этом она рада, что муж-футболист ее не ревновал к участникам и всячески поддерживал, вдохновлял.