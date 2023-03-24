 

“Подруги больше нет”: объевшаяся тараканов Погребняк сообщала страшную новость о Бледанс

24.03.2023, 10:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Страна запасается попкорном и следит за конфликтом Эвелины Бледанс и Марии Погребняк – участниц шоу “Новые звезды в Африке”. Актриса заметила, что внешность у современных блогеров очень схожа друг с другом – мол, видимо, они ходят к одним и тем же пластическим хирургам. И упрекнула Погребняк в злоупотреблении пластикой. А Маша, в свою очередь, пообещала Эвелине дать номерок хорошего стилиста – поможет.

Со стороны может показаться, что весь этот конфликт красоток – продюсерский ход, постановка сценариста ради привлечения зрительского интереса к шоу. Но Погрябняк в эксклюзивном интервью “Дни.ру” это не подтвердила.

“На проекте Эвелина сразу поняла, кто в доме хозяин, – пояснила Мария. – Но не захотела присоединиться ко львице – ко мне! – в коалицию. Она сделала неправильный выбор, в результате выбыла из проекта и поехала домой. Это логично, ведь в испытании на вылет я доказала, что у меня – феноменальная память. Поэтому и осталась на шоу”.

Погребняк, впрочем, сожалеет, что так вышло. “Мы с Эвелиной были подругами, но это в прошлом, подруги у меня больше нет”, – сообщила она страшную новость.

Что же касается ее самой на шоу, то сложности Маша описывает так: “Мне было сложно спать в комнате с десятью участниками, есть тараканов, обходитmся без воды и без приборов. Зато я смогла побороть все свои страхи!” А вот без секса Погребняк смогла эти недели съемок обойтись легко. “Я на нем не помешана, поэтому не страдала, – уверяет Маша. – Это вообще проект не про секс, не про любовь и не про дружбу – в этом проекте каждый играет за себя”. При этом она рада, что муж-футболист ее не ревновал к участникам и всячески поддерживал, вдохновлял.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02.22 / Состояние пациентов московских больниц оценит цифровой помощник

07.07.22 / Что происходит с Землей и как она изменится?

28.09.22 / “Помогите! Кто-нибудь!”: истошные крики зареванной Бони услышали после схода лавины

03.04.22 / Мнение: Невозможно жить в воюющей стране. Уеду в Израиль

05.03.21 / Крупнейшая российская сеть секс-шопов 8 марта делает рекордные скидки на комплекты для унижения женщин

03.02.23 / Много следов: что нашли на месте сожженной могилы Децла

14.10.21 / Скандалы: У экс-главы Раменского района Кулакова появилось алиби

13.07.22 / Каждый день по шесть-семь человек пострадавших – в испанской Памплоне проходят знаменитые забеги с быками

01.04.21 / Ирина и Инга Меладзе, Полина Аскери, Ингрид Олеринская и другие на коктейле в Москве

26.12.21 / Пост президента Украины может занять глава офиса Зеленского – журналист Гордон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика