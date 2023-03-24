Собянин: Открытие БКЛ позволит привлечь более 5,2 трлн рублей частных инвестиций

Рядом с новыми станциями метро строится жилье, появляются коммерческие и социальные объекты, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Большая кольцевая линия окупится уже в 2024 году.

Градоначальник отметил, что каждый затраченный на БКЛ рубль принесет почти в семь раз больше инвестиций. На объектах, построенных вокруг кольца, получат работу около 400 тысяч человек.

“Город потратил на строительство линий и станций метро, а также прилегающих инфраструктурных объектов 778 млрд руб., а частные инвесторы вложат в объекты вокруг новых станций больше 5,2 трлн руб”, – рассказал Собянин.

Мэр отметил, что часть средств на строительство большого метрокольца привлекли через “зеленые” облигации Москвы. Благодаря развитию общественного транспорта жители столицы отказываются от личных автомобилей в пользу экологичной подземки.

Собянин сообщил, что на приобретение поездов Москва взяла инфраструктурный бюджетный кредит под 3% годовых. Город закупит около 500 инновационных вагонов.

Полный запуск большого метрокольца состоялся 1 марта. На линии длиной 70 километров действует 31 станция. Пассажиры экономят в поездках до 45 минут.