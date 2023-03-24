В России введут штрафы за игру в шахматы в общественном месте

Государственная дума внесла изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КОАП РФ) в части расширения списка противоправных деяний в общественных местах, подлежащих наказанию.

С 1 апреля этого года, помимо курения и распития спиртных напитков, ответственность будет наступать и за игру в шахматы.

– Шахматы, как известно, являются видом спорта, поэтому заниматься им необходимо в строго установленных местах в соответствующих помещениях, оборудованных по определённым стандартам, – подчеркнул депутат ГД Николай Валуев. – Играть в шахматы на улице небезопасно, к тому же это подаёт плохой пример молодёжи. Я, как спортсмен, занимавшийся профессионально боксом, бил людей исключительно на ринге, а никак не на улице, тем более в общественных местах.

Ответственность за игру в шахматы в общественном месте граждане будут нести в соответствии со ст. 20.20 КОАП – их ожидают штрафы в размере 1 500 – 3000 рублей. Вместе с этим у правонарушителей будет изъят спортивный инвентарь – шахматная доска.

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