 

В России введут штрафы за игру в шахматы в общественном месте

24.03.2023, 9:33, Разное
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Государственная дума внесла изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КОАП РФ) в части расширения списка противоправных деяний в общественных местах, подлежащих наказанию.

С 1 апреля этого года, помимо курения и распития спиртных напитков, ответственность будет наступать и за игру в шахматы.

– Шахматы, как известно, являются видом спорта, поэтому заниматься им необходимо в строго установленных местах в соответствующих помещениях, оборудованных по определённым стандартам, – подчеркнул депутат ГД Николай Валуев. – Играть в шахматы на улице небезопасно, к тому же это подаёт плохой пример молодёжи. Я, как спортсмен, занимавшийся профессионально боксом, бил людей исключительно на ринге, а никак не на улице, тем более в общественных местах.

Ответственность за игру в шахматы в общественном месте граждане будут нести в соответствии со ст. 20.20 КОАП – их ожидают штрафы в размере 1 500 – 3000 рублей. Вместе с этим у правонарушителей будет изъят спортивный инвентарь – шахматная доска.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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