Ученые определили возраст, когда начинается ухудшение работы мозга

Новое исследование открывает путь к лучшему пониманию заболеваний мозга человека, считается, что он развивается до 25 лет. После этого начинается снижение активности и умственных функций.

По мнению исследователей из Университетского медицинского центра Утрехта (UMC Utrecht), процесс снижения активности мозга начинается позже. Они считают, что это происходит в период между 30-40 годами. В ходе исследования эксперты проанализировали, как меняется скорость обработки информации мозгом с течением времени. Результаты показали, что скорость обмена информацией между областями мозга увеличивается с возрастом. Например, в четыре года скорость обмена данными составляет два-три метра в секунду. У людей в возрасте 30 и 40 лет она удваивается и может достигать четырех и более метров в секунду. Только после этого возраста она замедляется.

Научные эксперты заявили, что “человеческий мозг продолжает свою эволюцию гораздо дольше, чем мы думали”. Исследователи также обнаружили различия в участках мозга, включая развитие лобных и фронтальных долей, которые отвечают за выполнение мышления, связанного с задачами, в течение более длительного периода времени, чем области, отвечающие за двигательные движения.

Ключевую роль в новых открытиях сыграло участие пациентов с эпилепсией. Ученые считают, что эти открытия улучшат наше понимание работы мозга. Ученые ожидают, что исследование приведет к лучшему пониманию эпилепсии и других расстройств мозга.