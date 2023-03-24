 

СМИ: Производитель кофе Jacobs планирует изменить название бренда в России

24.03.2023, 9:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Голландская кофейная компания JDE Peet’s, рассматривает возможность переименования флагманского бренда Jacobs в России. Это позволит обеспечить более широкое продвижение продукции на рынке.

По словам источников, решение о смене названия находится в стадии рассмотрения и обсуждения. Новым названием бренда могут стать Milicano или Monarch. По словам представителей голландского кофейного концерна, с момента начала конфликта в Украине он пытается самостоятельно развивать свой российский бизнес.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.20 / Девушка лишилась работы из-за «сводящей с ума» красоты

23.07.20 / Депутат рассказал, о появлении в законе об игорном бизнесе возможности располагать казино в четырехзвездочных отелях

02.09.20 / Боевики на Донбассе трижды за сутки нарушили перемирие – штаб ООС

01.09.20 / В Минске ОМОН разогнал марш студентов, есть задержанные

27.08.20 / Forbes представил рейтинг богатейших женщин России

18.03.21 / Общество: Как референдум о сохранении СССР ускорил его распад

23.01.22 / В РФ за сутки госпитализировали более 9,9 тыс. человек с коронавирусом

20.03.21 / “Привет. Водка. Борщ. Хорошо”. Саша Грей записала видео приготовления украинского борща

07.11.21 / Украинец стал чемпионом мира по боксу, одолев в финале оппонента из России

10.09.20 / Кравчук не считает перенос инспекции возле Шумов срывом Минских договоренностей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика