СМИ: Производитель кофе Jacobs планирует изменить название бренда в России

Голландская кофейная компания JDE Peet’s, рассматривает возможность переименования флагманского бренда Jacobs в России. Это позволит обеспечить более широкое продвижение продукции на рынке.

По словам источников, решение о смене названия находится в стадии рассмотрения и обсуждения. Новым названием бренда могут стать Milicano или Monarch. По словам представителей голландского кофейного концерна, с момента начала конфликта в Украине он пытается самостоятельно развивать свой российский бизнес.