 

Как сохранить здоровье в Великий пост: объяснил диетолог

24.03.2023, 9:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

27 февраля 2023 года начался Великий пост – самый длинный и строгий пост для православных христиан. Он продлится 48 дней и завершится перед Пасхой. Вплоть до 15 апреля прихожане должны жестко ограничивать прием физической пищи, чтобы насыщаться духовной в память о скитаниях Иисуса по пустыне.

Священнослужители всегда подчеркивают, что Великий пост – это не диета, а период очищения от слабостей и пороков, время духовного насыщения и раздумий о собственной жизни, делах и грехах. Важно понимать, что людям, имеющим проблемы со здоровьем, не обязательно соблюдать все ограничения.

Церковь допускает, чтобы прихожане предварительно консультировались с духовным наставником. Диетологи же призывают консультироваться с врачами и при необходимости возвращаться к привычному рациону, чтобы сохранить здоровье.

Так, диетолог Евгения Пегова подчеркнула, что при отказе от запрещенных в Великий пост продуктов нельзя просто заменить их углеводами, потому что это приведет к набору лишнего веса со всеми сопутствующими проблемами.

В интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня” она напомнила, что отказ от мяса и молока приводит к снижению уровня белка в организме. Поэтому в качестве альтернативы можно употреблять растительное молоко, орехи, семена и бобовые культуры.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01.21 / В Госдуме предложили сделать платным приём жалоб от населения

24.09.22 / Американские налогоплательщики невольно помогли усилить военный потенциал Китая

05.09.22 / Собянин рассказал о благоустройстве 500 улиц и площадей Москвы

08.02.22 / Актер Андрей Соколов рассказал о расставании с третьей женой

25.05.21 / Натуральная косметика – это только плюсы? Это не так! Злоупотребление может иметь последствия

18.11.21 / В Москве количество самозанятых за октябрь выросло на 40 тысяч

20.12.21 / Президентов иностранных государств в российских СМИ с 2022 года будут называть главами

19.01.22 / Учёные: Предок длинношеего диплодока быстро бегал на двух ногах

29.01.22 / Анастасия Стоцкая не сможет принять участие в мюзикле «Шахматы» из-за проблем со здоровьем

29.09.22 / Три миллиона экономии: место под могилу Моисеева на элитном кладбище выделят бесплатно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика