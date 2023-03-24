 

Инвестиции в недвижимость: плюсы и минусы

24.03.2023, 9:10, Разное
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Многие потенциальные покупатели квартир рассматривают недвижимость как инструмент для инвестиций. Вкладывая деньги в жилье, граждане планируют получить определенный доход, для чего существуют различные стратегии. Однако у данного способа заработка есть не только положительные, но и отрицательные стороны.

Эксперты полагают, что особенно выгодно вкладываться в новостройки. Данный тип недвижимости стоит дешевле на этапе строительства, поэтому если покупателю не нужно решать жилищный вопрос, то стоит немного повременить для получения дополнительного дохода. При этом важно учитывать риски.

Итак, инвестируя в недвижимость, можно получать ежемесячный пассивный доход с аренды квартир. К слову, на посуточной аренде можно заработать больше, если время позволяет. Вторая возможная цель – сохранить деньги во время инфляции.

Кроме того, инвесторы зачастую перепродают недвижимость с наценкой, например, после ремонта. В этом случае покупка квартиры на этапе строительства становится еще более оправданной. Соответственно, возможность получить доход является главным плюсом.

Стабильность рынка недвижимости и минимум рисков – вторая положительная сторона. Это значит, что, поторговавшись, инвестор рано или поздно сможет найти покупателя. Также плюсом является постепенное удорожание жилья.

И этот же плюс можно считать минусом. Далеко не все граждане могут позволить себе приобрести недвижимость без ипотеки, что уже исключает доход с инвестиции. Недостатком также можно считать слишком длительный срок окупаемости, например, при аренде больше десяти лет.

Кроме того, минусом инвестиций в недвижимость является наличие дополнительных расходов: ремонт, покупка мебели, налоги, услуги ЖКХ, юридическое сопровождение сделок.


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