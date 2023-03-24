 

Мнение: О репрессиях против звёзд ЖЖ… Началось?

24.03.2023, 7:30, Разное
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Что ж, всё по классике — «Сначала они пришли за…». Сначала — за ютуберами, потом — за тиктокерами, затем — за инстаграмщиками. Но каждый раз «все молчали». Мол, мы же в ЖиЖе не ютуберы с их охватами, не тиктокеры с их подростковой популярностью, а тем более — не инстаграмщики с их доходами и не фейсбучники с их вечной бузой на «вражеских» и запрещённых в РФ платформах. Мы же тихие, почти ручные и всем почти довольные, а если и поворчим немножко, то вполголоса и очень-очень робко. Умные, типа…

И действительно, «Живому Журналу» долгое время позволялось некоторое пусть и не фрондёрство, но хотя бы подобие вольнодумства. Когда можно было, пусть и аккуратно выбирая выражения, хоть что-то, да «сказать».

И это время, похоже, заканчивается.

Две новости пришли в один день.

Бывшего собрата по платформе, давным-давно ушедшего в stand-alone, но какое-то время ещё мелькавшего в Топе со своим «алоном», урбаниста Илью Варламова российский Минюст включил в список иноагентов. А его бывшего партнёра, тоже некогда «звездившего» в ЖЖ Максима Каца, которого иностранным агентом в России признали уже довольно давно, теперь заочно арестовали по уголовному делу — предположительно, «о фейках». Это в дополнение к тому, что чуть больше месяца назад популярную в узких кругах блогерку ЖЖ Веронику Белоцерковскую суд заочно приговорил к 9 годам лишения свободы за «распространение фейков» о российской армии.

То есть, выстраивается уже «Система». И всем, кто попал под её каток, как можно заметить, прокладывается путь в один конец из пяти этапов: статус иноагента — административная статья — уголовное дело — заочный арест и заочный суд — суровый приговор. Свежеиспечённый иноагент Илья «Зялт» Варламов попал пока ещё только на первый этап…

И кто знает, на кого ещё заведены особые папочки у «товарища майора»?

А что вы будете делать в складывающейся ситуации?

Станете «патриотом»? Переключитесь на «котиков»? Забросите блог?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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