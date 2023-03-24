В конце XIX века в штате Нью-Йорке убили некое озерное чудовище

В штате Нью-Йорк (США) расположена озерная система из одиннадцати длинных, узких и глубоких водоемов, называемая Фингер-Лейкс. Самым крупным из них является озеро Сенека, глубиной 188 метров.

Озеро это имеет очень богатую историю и почиталось местными индейцами задолго до прибытия сюда белых переселенцев. Ходили легенды, что оно бездонное и что там живет “свирепый зверь”. Эти легенды в основном считаются просто фольклором, но совершенно реальная история, произошедшая в конце 19 века, указывает, что легенды, вероятно, имели вполне определенную основу.

14 июля 1899 года озеро Сенека пересекал небольшой колесный пароход “Отетиани”, на борту которого было множество пассажиров. Около 7 часов вечера боцман Фредерик Роуз и капитан Карлтон С. Херендин заметили на поверхности воды, примерно в 365 метрах впереди парохода, что-то крупное и темное.

Когда они подошли чуть ближе, объект показался им похожим на “перевернутую лодку длиной 15 футов (4,5 метра) с очень острым носом и длинной узкой кормой”. Решив, что тут могла произойти трагедия, пароход замедлил ход и немного изменил курс, чтобы приблизиться к “лодке” вплотную и начать спасать тонущих людей, если они там есть.

И когда с парохода уже готовились спустить шлюпку, “перевернутая лодка” вдруг поплыла прочь, причем намеренно держась определенного направления, а не так, как если бы ее гнало ветром и волнами.

Озадаченный капитан Херендин направил пароход вслед за “лодкой”, и в один миг понял, что это не потерпевшее крушение плавательное судно, а живое существо, потому что передняя узкая часть “лодки” вдруг разомкнулась, показав “два ряда острых белых зубов”:

“Оно на самом деле было около двадцати пяти футов в длину (7,6 метров), с длинным хвостом, который сужался примерно до пяти футов от конца, когда он расширялся и был очень похож на хвост кита. Существо весило около 1000 фунтов (450 кг).

Его голова была где-то в 4 фута длиной (120 см) и треугольной формы. Его пасть была очень длинной и вооружена двумя рядами треугольных белых зубов, острых, как у акулы, но по форме больше напоминающих зубы кашалота.

Его тело было покрыто плотной роговой субстанцией, которая была похожа на панцирь черепахи. Это роговое вещество было коричневого цвета с зеленоватым оттенком. Брюхо существа, которое я увидел после того, как туша начала опускаться под воду, было кремово-белого цвета. Его глаза были круглыми, как у рыбы, и оно не моргало”.

Капитана Херендина настолько сильно наполнил адреналин, когда он увидел это существо, что ему совсем “снесло крышу” и он приказал ускорить ход парохода, чтобы “протаранить монстра”. При этом он также сказал приготовить спасательные средства, так как подозревал, что от тарана может пострадать не только сам монстр.

В статье, опубликованной через несколько дней после этого в газете “Washington Weekly Post”, описывалось то, что произошло дальше:

“Судно отошло на некоторое расстояние и развернулась, а далее попыталось протаранить существо. Капитан дал сигнал идти на полной скорости вперед, и через мгновение “Отетиани” мчался на монстра. Все на палубе наблюдали за существом затаив дыхание.

Когда судно приблизилось, монстр посмотрел на лодку и нырнул под воду, так что судно прошло прямо над ним. Некоторые пассажиры заявили, что они могли видеть в воде темные очертания тела существа.

Затем пароход приготовился продолжить свой путь по маршруту, но тут одна женщина внезапно вскрикнула “Вот оно!” и все посмотрели туда и увидели, что это существо всплыло на поверхность. Оно находилось в 50 ярдах от парохода, практически в том же месте, где нырнуло.

Капитан приказал развернуть пароход и снова начать таран, но теперь, вместо того, чтобы пытаться ударить существо прямо, пароход развернули так, чтобы гребное колесо правого борта ударило его примерно посередине тела между головой и хвостом.

Судно шло вперед на всех парах и в этот раз монстр не обратил на него внимания. Раздался глухой стук, который все услышали и почувствовали, пароход попал по цели”.

Сила удара было такова, что пассажиров разбросало по палубе, а пароход едва не перевернулся. Но экипаж удержал его.

“На мгновение, в течение которого все гадали, что будет дальше, на борту не было слышно ни звука, кроме работы двигателя. Затем люди на борту зааплодировали, и некоторые из них оправились от испуга. Монстр лежал рядом с пароходом с дырой в боку. Он поднял голову, издал звук, похожий на вздох, и затих. Его позвоночник был сломан, и он был мертв.

С парохода спустили шлюпку, подогнали к туше и начали вонзать в нее крюки с веревками, чтобы поднять тушу на борт. Все люди помогали вытаскивать монстра. Туша была уже свободна от воды, когда веревка возле хвоста соскользнула и хвост упал в воду. После этого вес другой веревки стал настолько велик, что она начала выскальзывать из рук тех, кто ее держал.

В итоге люди были вынуждены отпустить веревки и туша упала воду. Как только тело коснулось воды, оно начало тонуть и исчезло в глубине. В том месте, где она ушла на дно, глубина озера превышает 600 футов (182 метра), и, как хорошо известно, тела людей, утонувших в этой части озера, никогда больше не всплывают на поверхность”.

До того тушу монстра успели неплохо рассмотреть как минимум несколько надежных людей, не имевших привычки выдумывать или что-то преувеличивать, в том числе Альберт Л. Фаул и Д.В. Халленбек – два чиновника по общественным работам, а также Джордж К. Шелл – комиссар полиции, Фред С. Бронсон – менеджер Женевской телефонной компании, Чарльз Э. Кун – коммивояжер филадельфийского предприятия и профессор Джордж Р. Элвуд – геолог из Гвельфа, Онтарио.

Когда статьи об этом инциденте разошлись по американским газетам, было много дискуссий о том, кем могло быть это существо. Элвуд, один из очевидцев, считал, что это было нечто из вымершего доисторического рода Clidastes, крупных морских ящеров из семейства мозазавров.

Он предположил, что группа этих существ могла успешно скрываться в подводных пещерах и туннелях, которыми усеяно дно озера Сенека.

Другие теории заключались в том, что это был какой-то кит, гигантская рыба, черепаха, или совершенно неизвестное науке животное. Увы, с тех пор никаких новостей об этом существа из Сенеки не поступало. Может быть тот монстр был последним из своего рода.