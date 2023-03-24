Попробуй разгадать: 5 увлекательных детективных новинок

Среди популярных новинок — детективы с элементами семейной драмы, сатиры

и психологического триллера. Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ Литрес назвал 5 наиболее

интересных романов от российских, английских, французских, американских и

исландских авторов. Разнообразна не только география, но и удобные форматы — в

нашей подборке вы найдете как текстовые электронные, так и аудиокниги.

Угадывайте, кто преступник, и наслаждайтесь качественной литературой.

“Хроники преисподней”, Анонимус

Проект

Анонимус — это серия детективных романов, объединенных общими героями и

пересекающимися событиями. Авторы проекта остаются анонимными, чтобы добавить

таинственности и не отвлекать читателя от увлекательных историй. Несмотря на

то, что над книгами работает коллектив писателей, стиль всегда остается единым,

а прекрасный русский язык наверняка вас порадует. «Хроники преисподней» —

эксклюзивная новинка Литрес, доступная в аудиоформате. Лихо закрученные

сюжетные линии проходят через несколько эпох. Историк спецслужб генерал

Воронцов изучает очередные архивные документы и дневники, и узнает о

трагической судьбе контрреволюционера Арсения Алсуфьева, парня из дворянской

семьи, попавшего в Соловецкий лагерь, а также его брата Митьки, ставшего

беспризорником. Удивительным образом эта давняя история оказывается связана с

современностью — следователь Орест Волин расследует дело о контрабанде

драгоценных камней.

“Когда ты исчез”, Джон Маррс

Мировой

бестселлер английского писателя Джона Маррса появился на Литрес в формате

аудиокниги. Сюжет настолько трогательный и захватывающий, что вам захочется

слушать книгу часами. Эта история — исповедь двух близких людей, которые не

виделись 25 лет, и им определенно есть, что сказать друг другу. Кэтрин и Саймон

казались прекрасной, гармоничной парой. Их связывали общие мечты,

взаимопонимание и, конечно же, любовь… Но однажды утром Кэтрин проснулась и

обнаружила, что мужа нет дома. Вещи и документы остались на месте. Куда же он

мог деться? Полиция бессильна, а женщина теряется в догадках: вдруг с Саймоном

что-то случилось? А может, он совсем не тот, за кого себя выдавал, и просто

предал жену и детей? Долгие годы Кэтрин будет мучаться, задаваясь этими

вопросами, пока однажды Саймон не объявится. Супругов ждет встреча, которая

расставит все по своим местам, а подробности исчезновения героя окажутся

совершенно неожиданными, как для Кэтрин, так и для читателей. Самое пристальное

внимание автор уделил психологии героев. Маррс подробно описывает каждую

эмоцию, каждую мысль, пытаясь понять: а можно простить того, кто испортил тебе

половину жизни? И если да, то каков предел милосердия?

“Тринадцатая карта”, Майк Омер

Лаконичный детективный

роман Майка Омера можно послушать за один вечер. Небольшой дисклеймер: ранее

писатель занимался созданием видеоигр, поэтому его романы напоминают квесты —

динамичные и удерживающие внимание. Роман «Внутри убийцы» стал бестселлером New York

Times, поэтому выход «Тринадцатой карты» ждали читатели по всему миру. Действие

разворачивается в Нью-Йорке, где в своей квартире была найдена убитой гадалка и

целительница Жаклин Мьюн. Поначалу следователи не могут понять, кому могла

помешать безобидная старушка. Она ведь просто варила «чудодейственные» снадобья

и гадала на картах таро! Но вскоре выясниться, что половина города обращалась

за помощью к Жаклин: от мелких уличных воришек до представителей элиты.

Детективы Ханна Шор и Бернард Глэдвин, расследующие убийство, не без иронии

отмечают, что свое печальное будущее гадалка не предвидела… Или все-таки она

что-то знала? Развязка будет неожиданной — как и положено в любом качественном

детективе. Отдельно хочется отметить юмор автора — Омер остроумно шутит и

саркастически подтрунивает над магическим мышлением современных людей.

“Самолет без нее”, Мишель Бюсси

Еще один роман, который

держит в напряжении до последней строки. Популярный французский писатель Мишель

Бюсси мастерски миксует жанры: здесь и психологическая драма, и детектив, и

триллер… Интересно, что в центре сюжета — не убийство, а наоборот — случайное

спасение. После крушения самолета, следовавшего по маршруту Стамбул-Париж, в

живых чудом осталась трехмесячная девочка. В течение 18 лет частный сыщик пытается установить

ее личность, так как о родителях ребенка ничего не было известно. Тем временем

две семьи оспаривают свое право усыновить ребенка — между ними разгорается

настоящая война. И без того сложную и запутанную ситуацию усугубляет внезапная

смерть детектива, который якобы распутал это дело и узнал всю правду о малышке.

Хитросплетения сюжета приведут читателя в Париж, Стамбул и Альпы, а персонажи

проявят себя с неожиданной стороны, оказавшись совсем не теми, за кого себя

выдавали…

“Затмение”, Рагнар Йонассон

Для

тех, кому нравятся мрачные скандинавские детективы с их хмурым северным

очарованием и поэтическими описаниями суровой природы, — эта новинка от

исландского писателя Рагнара Йонассона, автора бестселлера «Снежная слепота».

Молодой полицейский Ари Тор приезжает в маленький городок, где все друг друга

знают. Что же могло произойти в этом благополучном, сонном месте? Тор

расследует странное убийство: найдено изуродованное тело, о жертве почти ничего

не известно, как и о возможных мотивах страшного преступления… Однако в городок

приехала репортер из Рейкьявика, которой история показалась интересной. Девушка

намерена провести собственное расследование, чтобы написать шокирующий всю

страну материал. И , разумеется, ей придется начать сотрудничать с Ари Тором, как

бы они ни хотела работать самостоятельно. События развиваются слишком

стремительно, каждый день всплывают все более странные подробности, а

герои-скептики постепенно начинают верить в происки темных сил… Впрочем, ответ

обязательно найдется, — все-таки это детектив, а не мистический триллер.

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