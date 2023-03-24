Попробуй разгадать: 5 увлекательных детективных новинок
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Среди популярных новинок — детективы с элементами семейной драмы, сатиры
и психологического триллера. Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ Литрес назвал 5 наиболее
интересных романов от российских, английских, французских, американских и
исландских авторов. Разнообразна не только география, но и удобные форматы — в
нашей подборке вы найдете как текстовые электронные, так и аудиокниги.
Угадывайте, кто преступник, и наслаждайтесь качественной литературой.
“Хроники преисподней”, Анонимус
Проект
Анонимус — это серия детективных романов, объединенных общими героями и
пересекающимися событиями. Авторы проекта остаются анонимными, чтобы добавить
таинственности и не отвлекать читателя от увлекательных историй. Несмотря на
то, что над книгами работает коллектив писателей, стиль всегда остается единым,
а прекрасный русский язык наверняка вас порадует. «Хроники преисподней» —
эксклюзивная новинка Литрес, доступная в аудиоформате. Лихо закрученные
сюжетные линии проходят через несколько эпох. Историк спецслужб генерал
Воронцов изучает очередные архивные документы и дневники, и узнает о
трагической судьбе контрреволюционера Арсения Алсуфьева, парня из дворянской
семьи, попавшего в Соловецкий лагерь, а также его брата Митьки, ставшего
беспризорником. Удивительным образом эта давняя история оказывается связана с
современностью — следователь Орест Волин расследует дело о контрабанде
драгоценных камней.
“Когда ты исчез”, Джон Маррс
Мировой
бестселлер английского писателя Джона Маррса появился на Литрес в формате
аудиокниги. Сюжет настолько трогательный и захватывающий, что вам захочется
слушать книгу часами. Эта история — исповедь двух близких людей, которые не
виделись 25 лет, и им определенно есть, что сказать друг другу. Кэтрин и Саймон
казались прекрасной, гармоничной парой. Их связывали общие мечты,
взаимопонимание и, конечно же, любовь… Но однажды утром Кэтрин проснулась и
обнаружила, что мужа нет дома. Вещи и документы остались на месте. Куда же он
мог деться? Полиция бессильна, а женщина теряется в догадках: вдруг с Саймоном
что-то случилось? А может, он совсем не тот, за кого себя выдавал, и просто
предал жену и детей? Долгие годы Кэтрин будет мучаться, задаваясь этими
вопросами, пока однажды Саймон не объявится. Супругов ждет встреча, которая
расставит все по своим местам, а подробности исчезновения героя окажутся
совершенно неожиданными, как для Кэтрин, так и для читателей. Самое пристальное
внимание автор уделил психологии героев. Маррс подробно описывает каждую
эмоцию, каждую мысль, пытаясь понять: а можно простить того, кто испортил тебе
половину жизни? И если да, то каков предел милосердия?
“Тринадцатая карта”, Майк Омер
Лаконичный детективный
роман Майка Омера можно послушать за один вечер. Небольшой дисклеймер: ранее
писатель занимался созданием видеоигр, поэтому его романы напоминают квесты —
динамичные и удерживающие внимание. Роман «Внутри убийцы» стал бестселлером New York
Times, поэтому выход «Тринадцатой карты» ждали читатели по всему миру. Действие
разворачивается в Нью-Йорке, где в своей квартире была найдена убитой гадалка и
целительница Жаклин Мьюн. Поначалу следователи не могут понять, кому могла
помешать безобидная старушка. Она ведь просто варила «чудодейственные» снадобья
и гадала на картах таро! Но вскоре выясниться, что половина города обращалась
за помощью к Жаклин: от мелких уличных воришек до представителей элиты.
Детективы Ханна Шор и Бернард Глэдвин, расследующие убийство, не без иронии
отмечают, что свое печальное будущее гадалка не предвидела… Или все-таки она
что-то знала? Развязка будет неожиданной — как и положено в любом качественном
детективе. Отдельно хочется отметить юмор автора — Омер остроумно шутит и
саркастически подтрунивает над магическим мышлением современных людей.
“Самолет без нее”, Мишель Бюсси
Еще один роман, который
держит в напряжении до последней строки. Популярный французский писатель Мишель
Бюсси мастерски миксует жанры: здесь и психологическая драма, и детектив, и
триллер… Интересно, что в центре сюжета — не убийство, а наоборот — случайное
спасение. После крушения самолета, следовавшего по маршруту Стамбул-Париж, в
живых чудом осталась трехмесячная девочка. В течение 18 лет частный сыщик пытается установить
ее личность, так как о родителях ребенка ничего не было известно. Тем временем
две семьи оспаривают свое право усыновить ребенка — между ними разгорается
настоящая война. И без того сложную и запутанную ситуацию усугубляет внезапная
смерть детектива, который якобы распутал это дело и узнал всю правду о малышке.
Хитросплетения сюжета приведут читателя в Париж, Стамбул и Альпы, а персонажи
проявят себя с неожиданной стороны, оказавшись совсем не теми, за кого себя
выдавали…
“Затмение”, Рагнар Йонассон
Для
тех, кому нравятся мрачные скандинавские детективы с их хмурым северным
очарованием и поэтическими описаниями суровой природы, — эта новинка от
исландского писателя Рагнара Йонассона, автора бестселлера «Снежная слепота».
Молодой полицейский Ари Тор приезжает в маленький городок, где все друг друга
знают. Что же могло произойти в этом благополучном, сонном месте? Тор
расследует странное убийство: найдено изуродованное тело, о жертве почти ничего
не известно, как и о возможных мотивах страшного преступления… Однако в городок
приехала репортер из Рейкьявика, которой история показалась интересной. Девушка
намерена провести собственное расследование, чтобы написать шокирующий всю
страну материал. И , разумеется, ей придется начать сотрудничать с Ари Тором, как
бы они ни хотела работать самостоятельно. События развиваются слишком
стремительно, каждый день всплывают все более странные подробности, а
герои-скептики постепенно начинают верить в происки темных сил… Впрочем, ответ
обязательно найдется, — все-таки это детектив, а не мистический триллер.
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