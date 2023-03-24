 

Обман чистой воды: раскрыт весь вред протеиновых батончиков

24.03.2023, 4:44, Новости дня
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Ритм современной жизни заставляет многих из нас постоянно торопиться. Часто эта суета не оставляет даже времени на то, чтобы нормально позавтракать или пообедать. Тогда на помощь приходит настоящая, как уверены многие, палочка-выручалочка: протеиновые батончики.

Но на самом ли деле батончики полезны и не вредят организму и фигуре?! Журналисты Пятого канала пообщались с диетологом Нурией Диановой, благодаря которой оказался раскрыт весь вред протеиновых батончиков.

Оказывается, они полны фруктозы, сиропов, сахара. Особенно много белого порошка в глазури, которой покрыты большинство протеиновых батончиков. А вот настоящего шоколада там практически не встречается.

В дополнение к этому, батончики являются очень энергоемкими, но сытости, утверждает специалист, не дают вовсе. Получается, что перекус, который призван утолить голод тех, кто следит за фигурой, принесет лишь удар сахара. Иными словами, обман чистой воды.

Разумеется, протеиновые батончики в пищу употреблять можно. Но только тем, кто лишнего веса не имеет и будет расценивать съеденный батончик как лакомство, а не как основной перекус. Тем же, у кого лишний вес присутствует, как и тем, кто контролирует каждый съеденный ими грамм, лучше от батончиков отказаться.

“Лучше съесть творог с фруктами.
Есть еще вариант тофу или приготовленная на пару запеканка”, –
диетолог назвала здоровую альтернативу протеиновым батончикам.

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