Мнение: Судьба добровольца
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Алексей Лымарь жил в Ленинградской области, в городе Гатчина. Занимался перевозками. В сентябре 2022 бросил бизнес и поехал добровольцем на Донбасс. Служил в пехоте.
В январе этого года Лымарь заболел и вернулся домой.
22 февраля ветеран спецоперации пошел прогуляться вместе с женой Мариной. По дороге решили зайти в клуб «Стори». Но охрана не пустила парня в клуб.
Рядом с клубом завязалась драка, Алексея били впятером. Охрана клуба вызвала полицию. Полиция еще добавила.
Через две недели Алексей Лымарь умер. У него остались двое сыновей — 3 и 14 лет.
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Чудовищная история! Вернулся живым со спецоперации, но был избит и скончался в родном городке. А если бы погиб на Донбассе, похоронили бы с почестями? Семье заплатили бы компенсацию? А так – ни почестей, ни денег. Судьба!
Фотография Алексея Лымаря отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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