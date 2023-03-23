 

Мнение: Судьба добровольца

23.03.2023, 23:11, Разное
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Алексей Лымарь жил в Ленинградской области, в городе Гатчина. Занимался перевозками. В сентябре 2022 бросил бизнес и поехал добровольцем на Донбасс. Служил в пехоте.

В январе этого года Лымарь заболел и вернулся домой.

22 февраля ветеран спецоперации пошел прогуляться вместе с женой Мариной. По дороге решили зайти в клуб «Стори».  Но охрана не пустила парня в клуб.

Рядом с клубом завязалась драка, Алексея били впятером. Охрана клуба вызвала полицию. Полиция еще добавила.

Через две недели Алексей Лымарь умер. У него остались двое сыновей — 3 и 14 лет.

Подробности здесь

Чудовищная история!  Вернулся живым со спецоперации, но был избит и скончался в родном городке. А если бы погиб на Донбассе, похоронили бы с почестями? Семье заплатили бы компенсацию? А так – ни почестей, ни денег. Судьба!

Фотография Алексея Лымаря  отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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