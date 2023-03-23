 

Мнение: Китайские палатки в Армии США, накачивание оружием Австралии, натовцы жалеют деньги на войну

23.03.2023, 23:02, Разное
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1. Блогер Китайский связной пишет (ссылка):
 
Позавчера китайцы ржали, что США используют китайские палатки для армейских нужд.

А сегодня выяснилось, что это палатки из поставок Китаем гуманитарной помощи в Сирию.

США воруют в Сирии не только нефть, но и китайскую гуманитарку. Воистину, неизмерима мощность гегемона.

2. Власти Австралии договорилась с США и Великобританией о том, что те построят автралийцам восемь ядерных подлодок в рамках соглашений военного альянса АУКУС (Австралия – Британия – США). Подлодки будут построены за астрономическую сумму в 368 миллиардов долларов. Со сроком поставок, который растянется чуть ли не на три десятилетия. Австралии приказали считать, что эти подлодки жизненно необходимы ей «для сдерживания Китая».

Сделку о подлодках, как худшую в истории Австралии за более чем сто лет (со времён участия в Первой мировой на стороне Великобритании), раскритиковал бывший премьер-министр Австралии, Пол Китинг, который во время своего правления сделал немало для наращивания экономических связей и торговли с Китаем (ссылка).
 
Нынешнее благополучие Австралии во многом было построено именно на экспорте угля, железа и прочих ресурсов в Китай. Отношения австралийцев с КНР за последние годы и так уже серьёзно пострадали из-за давления со стороны США и Британии, начались взаимные торговые ограничения, вызванные политическими скандалами. Теперь Австралии предлагают окончательно похоронить нормальные отношения с китайцами, да ещё и заплатить за это из собственного кармана, причём огромную для австралийской экономики сумму.

Что же, за дружбу с США надо платить.

3. Несмотря на неприкрытую военную агрессию блока НАТО против России, только 7 из 30 стран-членов НАТО потратили за 2022 год на военные расходы более 2% своего ВВП – установленный данным военным блоком целевой показатель (ссылка). Это на одну страну больше, чем в 2021 году (теперь к клубу разжигателей войны присоединилась Литва, а раньше в нём состояли США, Британия, Польша, Греция, Эстония и Латвия).

Весь прошлый год страны НАТО сливали на Украину старые запасы вооружения. Однако с закупками нового оружия дела идут хуже: во-первых, в условиях экономического кризиса на украинцев не хватает денег, а во-вторых, даже если деньги и есть (как в случае Германии, выделивший дополнительные 100 миллиардов евро на военные расходы), на военных заводах не хватает мощностей для производства оружия и техники.

Кажется, европейские власти воспользовались ситуацией, чтобы устроить что-то типа итальянской забастовки: изо всех сил делают вид, будто воюют с Россией, но при этом не осваивают толком военные бюджеты. Посмотрим, сумеют ли развернуть производство военной техники США. Полагаю, навряд ли — в этом нет смысла. Во-первых, жалко денег. Во-вторых, если Украинский кризис не завершится, в игру вступит Китай. А победить Китай в войне фабрик — это утопия.

Источник: Место для дискуссий


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