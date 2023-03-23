 

Скандалы: Уровень подростковой наркомании в Петербурге всего за три года вырос на 45%

23.03.2023, 22:53, Разное
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Всего за три года число несовершеннолетних граждан с наркозависимостью в Санкт-Петербурге увеличилось на 45%, заявила заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова

Ситуация в настоящий момент считается чуть ли не катастрофической. При этом Смольный, судя по всему, не реагирует на происходящее, закрывает реабилитационные центры, не предлагая новых решений, пишут СМИ.

«Актуальность вопроса потребления психотропных веществ несовершеннолетними и молодежью все больше растет у нас в обществе. Только по официальной статистике в Санкт-Петербурге за последние три года рост несовершеннолетних с диагнозом наркомания увеличился на 45%», — заявила Елена Куркова.

Реальный объем проблемы намного больше, отметила эксперт. Многие подростки и их родные не обращаются за помощью к врачам и, следовательно, не попадают под официальную статистику.

Куркова отметила, что помочь зависимым детям можно. Однако, как отмечают СМИ, для этого городским властям нужно обратить внимание на проблему. Однако с 2018 года команда губернатора работает не в том направлении. За эти годы в Петербурге закрыли последний реабилитационный центр для наркозависимых подростков, а лечение в частных клиниках варьируется в пределах 65-100 тыс. рублей. Такие суммы недоступны семьям, которые находятся в зоне риска.

Петр Каменский


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