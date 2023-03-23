Недостаток омега-3 может вызвать выпадение волос

Истончение может произойти, когда волосы становятся “сухими и хрупкими”. Некоторые питательные вещества необходимы для нормального функционирования организма. Дефицит может оказать разрушительное воздействие на организм, привести к болезни. В некоторых случаях может произойти выпадение волос.

Семейство жирных кислот омега-3 – это группа полиненасыщенных жиров, которые содержатся в овощах, фруктах, семенах и морепродуктах, а также в рыбе и других морских продуктах. Говоря об омега-3, мы подразумеваем три вида жирных кислот: докозагексаеновую (DHA), эйкозапентаеновую (EPA) и альфа-линоленовую (ALA). Ирина Андреева, врач общей практики, говорит, что омега-3 жизненно важны для нашего здоровья и поддерживают нормальный рост человека. Одним из ключевых преимуществ омега-3 является их противовоспалительное свойство. Оно предотвращает раздражение волосяных фолликулов и предотвращает выпадение волос.

Хотя выпадение волос может быть естественным, недостаток определенных питательных веществ может ускорить этот процесс и привести к истончению волос или даже полному облысению. Низкий уровень омега-3 может привести к тому, что волосы станут сухими и ломкими. Это может привести к зуду кожи головы и перхоти.Омега-3 придает волосам объем и эластичность, помогает предотвратить сухость и шелушение кожи головы, а также способствует ее смазке. Исследования показывают, что у тех, кто принимает добавки омега-3, волосы более густые и меньше выпадают. Включить омега-3 в свой рацион легко, если знать, где их можно найти. Жирная рыба, такая как лосось, палтус и сардины – лучшие источники.