Вирусолог Анатолий Альтштейн обсудил возможность заражения сибирской язвой

В своем интервью российский ученый Анатолий Альтштейн обсудил возможность заражения сибирской язвой. Он также высказался о возможных формах смертельной болезни.

После того как выяснилось, что несколько жителей Чувашии заразились сибирской язвой после того, как убили быка, с ним согласился вирусолог Анатолий Альтштейн. По словам ученого, в природе сибирская язва чаще всего передается от животного к человеку. Это заболевание поражает крупный и мелкий рогатый скот. Альтштейн отметил, что передача заболевания между людьми возможна, но “очень сложна”.

Эксперт пояснил, что сибирская язва может проявляться в двух формах. Чаще всего это “кожная форма”, когда на коже обнаруживаются абсцессы или карбункулы. Вирусолог пояснил RT, что при их вскрытии часто обнаруживается черная субстанция. Анатолий Альтштейн заявил, что хотя этот тип инфекции можно лечить антибиотиками, он все равно опасен. Если инфекция попадает в организм через порезы или другие повреждения кожи, может возникнуть кожный вариант заболевания.

Ингаляционная сибирская язва – это форма сибирской язвы, которая возникает при вдыхании возбудителей в легкие. Она может привести к тяжелой пневмонии. Это самая серьезная форма. Альтштейн заявил, что хотя сибирская язва поддается лечению у тяжелобольных пациентов, искоренить болезнь, передающуюся от человека к человеку, невозможно. Каждая форма сибирской язвы встречается лишь в редких случаях, так как животные часто сильно болеют. Специалисты могут найти и ликвидировать источник сибирской язвы. Вирусолог заявил, что никакой опасности здесь нет и паниковать не стоит.