 

Бывший разработчик GTA анонсирует научно-фантастический шутер про роботов MindsEye

23.03.2023, 20:35, Разное
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Студия Built a Rocket Boy была основана Лесли Бензисом, известным разработчиком. Они представили MindsEye, совершенно новую видеоигру. Об этом рассказал GamesRadar.

Подробности проекта пока неизвестны. MindsEye, которая разрабатывается на движке Unreal Engine 5, предположительно является игрой класса ААА. Распространять проект будет компания Everywhere, которая представляет собой платформу Build A Rocket Boy, похожую на Roblox.Описание и тизер MindsEye дают понять, что действие игры происходит в будущем. Она будет посвящена роботам, развивающимся технологиям и теориям заговора.

Неизвестно, когда MindsEye появится в продаже. Скорее всего, она выйдет до запуска платформы Everywhere, что должно произойти до 2023 года.Бывшим президентом Rockstar North Studios является Лесли Бензис, наиболее известный по играм GTA.

Бензис был продюсером всех аспектов GTA и работал в компании в 2001-2013 годах. Бензис также был ведущим игровым дизайнером во время создания GTA V.


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