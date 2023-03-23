Диабет 2 типа может быть вызван пищевой зависимостью – эндокринолог Гуреева

Согласно исследованиям, люди с диабетом 2 типа и пристрастием к еде чаще страдают избыточным весом и депрессией.

Диабет может быть вызван избыточным весом или малоподвижным образом жизни. Однако это заболевание также может передаваться по наследству. Новое исследование предполагает, что у диабета может быть еще один фактор. Диабет второго типа связан с пищевой зависимостью. В исследовании приняли участие 1 699 человек из общей популяции, а также 1 394 человека с психическими расстройствами.

Диабет 2 типа диагностировался в том случае, если вы либо состояли на учете в больнице, либо получали не менее двух рецептов на противодиабетические препараты в течение шести месяцев. Согласно исследованию, многие люди подвержены риску пищевой зависимости из-за современного рациона питания. Зависимость может быть вызвана чрезмерным потреблением обработанных продуктов питания. Антонина Гуреева (эндокринолог) комментирует исследование для МедикФорума, говоря, что пищевая зависимость тесно связана с ожирением. Только 153 (9%) человека из исходной группы соответствовали критериям расстройства пищевого поведения, а 52 (3%) имели 2-й тип. Только 369 (26,5%) человек с психическим расстройством соответствовали критериям, а у 58 (4,1%) был диагностирован диабет 2 типа.

Это исследование впервые доказало, что пищевая зависимость и диабет второго типа тесно связаны. Оно проводилось как в общей популяции, так и у людей с клиническим диагнозом. подтвержденным психическим расстройством”.