 

“Монастырь на благо страны”: в России достроили крупнейший буддийский храм “Тубтен Шедруб Линг”

23.03.2023, 20:27, Новости дня
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Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил об окончании строительства дацана “Тубтен Шедруб Линг” в Кызыле. Теперь республика Тыва может гордиться наличием крупнейшего буддийского храма на территории России. Ожидается, что новый монастырь станет не только прибежищем для почитателей буддизма, но и “послужит на благо страны и ее граждан”.

По словам политического лидера, перед торжественным открытием дацана остались последние штрихи: дорабатывается внутренняя отделка и переносятся священные реликвии из главного городского музея. Сейчас перед властями стоит задача достойно преподнести для российских буддистов храм — запланирована церемония. Условия и даты пока обсуждаются.

Монастырь “Тубтен Шедруб Линг” в переводе означает “Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни”. Как передает “Радио 1”, место для его основания выбрал сам Далай-лама. В Тыве буддизм считается основной религией среди населения.

Напомним, в 2022 году в том же Кызыле состоялось открытие самой большой статуи Будды в России. Она выполнена из меди, вес — 25 тонн. После установки объекта буддизма многие сочли, что визуально он напоминает сестру министра Сергея Шойгу. Подробнее об этом и республике Тыве в целом читайте в фоторепортаже “Дни.ру”.


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