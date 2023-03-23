Скандалы: Параллели в нитях судьбы Владимира Зеленского

Какую судьбу президенту Украины прогнозируют СМИ, политики и гадалки в 2023 году

Параллели в нитях судьбы главы Украины Владимира Зеленского и моджахеда, возглавившего террористическую мировую группировку, Усамы бен Ладана увидел журналист японского издания Shūkan Gendai Хироси Охара, который напомнил своим читателям, что радикал тоже некогда обеспечивался Вашингтоном оружием и деньгами. Это происходило во время войны с советскими войсками в Афганистане.

Как из американского героя он превратился в международного террориста, вспоминать не нужно, виной всему американская фортуна, крутанувшая колесо судьбы в обратную сторону. Если брать во внимание приближающуюся дату печального конца Усамы бен Ладана, который был убит в Пакистане ночью 2 мая 2011 года американцами, то это сравнение тянет на предсказание. Ведь май близко, а проблем у ВСУ всё больше.

Об итоге ключевой партии Зеленского в конфликте на Украине говорили и многие другие действующие и отставные политики. Так, накануне советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор напомнил, что Киев совершает много ошибок, практически обрекая себя на смерть. ВСУ в такой ситуации не смогут продержаться долго.

Ещё политик Владимир Жириновский, чьи прогнозы сбываются, предрекал Зеленскому недолгий срок на посту президента. После объявления 2022 года решающим немирным временем, политик обещал Зеленскому ключевую дату 19 сентября. По его словам, именно в этот день «всё заглохнет до марта 2024 года», на этот период назначена дата выборов президента Украины. Также политик говорил, что Зеленский станет последним президентом Незалежной, а территория разделится на две части, где за Россией останется 25-миллионная часть страны, а оставшиеся 5 миллионов уйдут в Европу.

Экстрасенсы и маги

Украинский экстрасенс Яна Тимощук в своём астропрогнозе предупредила киевское руководство о жутких событиях, которые ждут Украину в 2023 году. Самым опасным, по предсказаниям украинских тарологов, для Киева может стать июнь. В это время должно состояться главное сражение, которое может закончиться для Киева тяжело. За рутиной пропагандистской риторики о стране-агрессоре в прогнозе таролога скрываются опасения и понимание конца игры украинского лидера, во всяком случае, его финальной роли, которую ярко демонстрирует «XV аркан Дьявола». Эта карта говорит сама за себя, у неё нет двойных толкований. Мир своему государству большинство астрологов Незалежной обещает только в 2026 году. Но что будет с этой страной и останется ли она в прежних пределах, сейчас не многие уверены.

О крахе Украины говорили и закарпатские мольфары. Закарпатская Украина, по их словам, отойдёт к мадьярам и чехам. Галичина — к Польше. Восточная и Центральная Украина останутся за Россией, Буковина достанется Румынии. «Нас на карте не будет», — сказал один из закарпатских магов Владимир Нечай во второй половине 2010 годов.

Российский таролог Айгуль Хуснетдинова ещё в середине прошлого года предсказывала Зеленскому бегство из страны, которое произойдёт после отказа от помощи со стороны «дружественных стран». Об отсутствии шансов на победу и возможность оставаться у власти говорит перевёрнутый XVII аркан «Звезды».

Также ряд астрологов прогнозировали уход Зеленского за компанию с другими мировыми лидерами. Речь идёт о Джо Байдене, которому уже не первый раз предрекают досрочный уход со своего поста. Как говорится, мы с Тамарой ходим парой. Кровавая связка американского ставленника и руководителя администрации Белого дома, развязавшие конфликт на Украине, находятся в достаточно сложном положении в этом году.

Андрей Лапенков

Оригинал материала: “Лайф”