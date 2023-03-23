“Бабушка хотела, чтобы я пошла по ее стопам”: Анна Банщикова о выборе профессии, влюбчивости в молодые годы и главных чертах своего характера

Анна Банщикова — российская артистка, которая знакома зрителям по картинам «Темная сторона света», «Ищейка» «Перелетные птицы» и многим другим. В интервью звезда рассказала о своем детстве, школьных годах и работе.

Родители

Родилась Анна Банщикова в Санкт-Петербурге, где и провела свое детство и юность. Однако, по мнению самой актрисы, район ее проживания (проспект Ветеранов) имел «довольно отстраненное отношение» к Питеру.

Родители Анны развелись, когда она была совсем маленькой. У отца появилась другая семья, а мать, Полина Михайловна, воспитывала дочь одна. При этом она была не только родителем и наставником, для Анны она стала еще и хорошей подругой, поскольку отношения у них были весьма доверительные.

Детство и юность

Полина Михайловна была инженером-конструктором. Одно из детских воспоминаний актрисы связано с тем, как мама часто чертила «всякие красивые штуки».

Отец, Борис Банщиков, сменил несколько профессий. После развода помощи от него было немного. Анна вспоминает, что во времена ее детства и юности у них нередко было туго с деньгами. Это подтверждают частые походы в ломбард, во время которых мать закладывала кольцо, доставшееся в наследство от бабушки.

Несмотря на это, все одноклассники Анны думали, что она из богатой семьи. У ее мамы всегда были готовы угощения на случай прихода неожиданных гостей, а сама Анна часто раздавала в классе фрукты и конфеты. Перебои с деньгами не стали помехой и для путешествий. Полина Михайловна была легка на подъем, поэтому часто брала дешевые горящие путевки буквально накануне.

Но одним случаем из своей жизни Анна все же поделилась. У нее была одноклассница, отец которой ездил по работе за границу. Из поездок он всегда привозил дочери вещи, которых у большинства советских детей не было. Однажды одноклассница пришла в школу в красивых тонких колготках. В тот же день она выбросила их в мусорное ведро, так как на них появилась затяжка.

Анне эти колготки очень понравились. Она посчитала, что выбрасывать такую хорошую вещь из-за маленького дефекта — настоящее расточительство. Она долго боролась с собой, кружила по кварталу, несколько раз прошла мимо этой мусорки, но все же незаметно вытащила колготки. К слову, после починки она благополучно проносила их несколько месяцев.

Выбор профессии

Выбор актерской профессии нельзя назвать случайностью. Бабушка Анны по линии отца (Полина Банщикова) — заслуженная артистка РСФСР, игравшая на сцене Ленинградского театра музкомедии. Когда Анна была маленькой, она часто бывала в закулисье, а однажды даже заблудилась в многочисленных театральных коридорах. По словам Анны, бабушка всегда хотела, чтобы внучка пошла по ее стопам.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

После окончания школы Банщикова поступила в питерский ЛГИТМиК. О поступлении в московские вузы не было и речи. Сама Анна объясняет это тем, что в те времена Москва казалась значительно дальше, чем сейчас, поэтому переезд в другой город не рассматривался.

К выступлению перед приемной комиссией Анна была хорошо подготовлена, однако при виде других абитуриентов она почувствовала себя скромной и незаметной. По ее словам, многие поступающие были выходцами из маленьких городов. Они были амбициозны и уверены в себе, готовы были «штурмовать» культурную столицу. Про себя Анна такого сказать не могла. Напротив, она была довольно стеснительной и тихой.

Годы студенчества

В ЛГИТМиК Анна попала в группу Дмитрия Астрахана, что во многом определило дальнейшую карьеру актрисы. По мнению Банщиковой, их курс можно было назвать «раздолбайским». В то время Дмитрий Астрахан совмещал преподавание с режиссерской деятельностью. Кроме того, он также руководил театром. На преподавание и жесткий контроль над своими студентами у него часто не оставалось ни сил, ни времени. Во всем остальном, по мнению Анны, курс был «совершенно замечательным».

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Актриса рассказывает, что на 2 курсе все студенты их группы снимались в фильме Астрахана «Ты у меня одна». Когда в Москве состоялась премьера этой картины, Алексей Шевченков на первые заработанные деньги купил всем однокурсникам билеты в Москву. Анна со смехом вспоминает, как они все вместе пришли под окна гостиницы «Россия», чтобы под гитару спеть песню «Ты у меня одна».

Все изменилось в тот момент, когда после скандала Астрахан ушел с должности руководителя театра. Новое начальство скомандовало, чтобы от его студентов «не было и духу», поэтому после окончания учебы всем им пришлось самостоятельно искать работу.

Влюбчивая натура

Анна признается, что в юности она была очень влюбчивой. Первые чувства накрыли ее еще в детском саду. С Вадиком Ивановым они были «не разлей вода», о чем свидетельствует фото, сохранившееся в семейном архиве.

В восьмом классе Банщикова увлеклась молодым водителем грузовика, который подвозил школьницу до дома. Анна со смехом вспоминает, что даже собиралась уехать на этом грузовике на край света. Однако главной целью девушки была свадьба с водителем этого транспорта. Стоит отметить, что этот роман закончился столь же стремительно, как и начался.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

А вскоре она познакомилась с последователем учения Будды. Они много путешествовали и совершили немало безумств. Среди их развлечений была кража безделушек в супермаркетах, побеги из ресторанов с неоплаченным счетом и многое другое.

Личная жизнь

На сегодняшний день Анна находится во втором браке. Первый раз Банщикова вышла замуж в 1999 году. Ее избранником стал певец и музыкант Максим Леонидов. На момент их встречи Леонидов был связан узами брака с Ириной Селезневой, однако Анну это не останавливало. По ее словам, роман с Максимом был ярким и безудержным. Влюбленные могли подолгу целоваться и часами держали друг друга за руки.

Музыкант был буквально очарован девушкой, именно о ней он поет в песне «Девочка-виденье». В конце концов Леонидов выбрал Анну, и они поженились. К слову, ради своего супруга Банщикова ушла из театра и кино. Однако их брак оказался недолговечным.

Второй раз Анна вышла замуж в 2007 году за американского адвоката Всеволода Шаханова. Встречу двух молодых людей можно назвать чистой случайностью. Как-то после премьеры Анна со своей подругой Аленой Бабенко решила отправиться на автопати (что случалось довольно редко). Именно там она и познакомилась со своим будущим мужем, который прилетел в Россию всего на пару дней. В браке супруги живут уже 15 лет. За эти годы у них родилось трое детей.

По словам Анны, именно сейчас она по-настоящему счастлива, ведь теперь ей не приходится выбирать между актерской карьерой и семейной жизнью.

Быт

Как говорит сама Анна, она умеет готовить, убираться и делать всю работу по дому. Однако назвать эти дела любимым она не может. При ее перфекционизме уборка может занять до трех дней, так как сделать наполовину у нее не получается. Это и есть та причина, по которой она редко занимается домашними делами. Что у нее получается хорошо, так это организовывать распределение обязанностей между членами семьи.

Фильмография

Анна Банщикова снялась в десятках фильмов, среди которых «Крылья», «Колдовское озеро», «Темная сторона света», «Бабочки и птицы» и еще многие другие. Однако большинство зрителей наверняка запомнили ее по сериалу «Ищейка». Было отснято 6 сезонов, однако съемочная группа решила продолжить работу над картиной. Сезон 7 вышел под другим названием «Кушнир».

События картины на этот раз разворачиваются в Сочи, где над делами будет работать Главная героиня по фамилии Кушнир со своей командой. В этом сезоне зрителей ждет не только встреча со звездой сериала «Ищейка», но и знакомство с новыми персонажами.