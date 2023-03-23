УАЗ представил антикризисную версию «Патриота» с кузовом и агрегатами от «Хантера»

Ульяновский автомобильный завод готовится выпустить антикризисную версию «Патриота», которая будет отличаться применением более бюджетного кузова и агрегатов от модели «Хантер».

Новая модель будет называться Patriot Classic. В рамках её создания инженеры сначала установили на авто раму от «Хантера», а затем и кузов от него же. Из соображений унификации новой модели также достались салон, электрика, ходовая часть и декор «Хантера».

Сейчас новинка проходит тестирование – испытателям нужно удостовериться, что «Патриот» хорошо «подружится» с новыми компонентами. В случае успеха машину запустят в серийный выпуск уже в 2024 году. Её цена будет на 10-15% ниже, чем у стандартной версии, при этом она сохранит легендарные надёжность и качество семейства «Патриот».

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