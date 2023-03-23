 

Зачем оправдываться? – Личное мнение

23.03.2023, 19:26, Разное
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Тут даже непонятно, что смешнее — сами обвинения или то, что Кожевникова стала оправдываться.

«У моего ребенка много фото с разными футболистами. Надеюсь, что не каждый из них будет иметь ко мне какое-то отношение!», — написала Мария.


Фото: Соцсети

Что случилось? Вы не поверите.

Сын Кожевниковой сфоткался с футболистом, а сама Маша давно не публиковала фотографии с мужем.

Вывод из соцсетей: ага, может, закрутила роман?!

Ну, действительно — какой же ещё сделать вывод? Уже смешно. Но ещё смешнее, что нужно оправдываться. Делать фото с мужем, писать очевидные вещи.

Зачем? Если кому-то хочется сплетен, нужно их поддержать — сфоткаться со всеми футболистами! После этого пусть гадают, с кем ты закрутила роман.

Совершенно очевидно, что у Кожевниковой крепкий брак, дети, никаких романов на стороне там нет. Хотя, наверное, сложно удержаться, когда обвиняют в какой-то совершеннейшей ерунде.

У вас были ситуации, когда про вас сплетничали, что у вас с кем-то роман? Что делали в такой ситуации?

Источник: Лена Миро


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