 

Гвинет Пэлтроу предстала перед судом по делу о несчастном случае на лыжной трассе

23.03.2023, 19:25, Разное
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Гвинет Пэлтроу предстоит малоприятное судебное разбирательство. На днях она впервые предстала в зале суда штата Юта по иску врача-офтальмолога. Терри Сандерсон требует с актрисы 245 тысяч фунтов стерлингов компенсации за моральный ущерб. В целом же, в случае проигрыша, Гвинет может потерять 425 тысяч. Согласно обвинению, Пэлтроу врезалась в лыжника, а затем сбежала, не сказав ни слова.

Пэлтроу и Сандерсон сидели друг напротив друга в зале суда, когда их адвокаты делали вступительные заявления. В них приводились совершенно разные версии случившегося. Оба назвали своих клиентов жертвами и обвинили оппонента в столкновении. Инцидент произошел на горнолыжном курорте Дир-Вэлли в Парк-Сити штата Юта в 2016 году.

Доктор утверждает, что актриса была неуправляемой, когда врезалась в него. Согласно иску, в результате происшествия мужчина получил “черепно-мозговую травму, четыре сломанных ребра, боль, страдания, потерю удовольствия от жизни, эмоциональный стресс и другие увечья”. Лоуренс Булер, адвокат Сандерсона, заявил, что актрису отвлек один из ее детей.

Она посмотрела наверх, чтобы что-то разглядеть, а когда она посмотрела вниз, то закричала. Она врезалась на лыжах в спину Терри Сандерсона. Сандерсон упал лицом вниз на снег без сознания, — сообщил представитель врача.

Защитник актрисы Стивен Оуэнс высмеял версию оппонентов. Пэлтроу, в свою очередь, уверяет, что это Сандерсон врезался в нее. Звезда намерена дать показания по гражданскому делу. Гвинет хочет получить символическую компенсацию в один доллар и покрытие судебных издержек. Ожидается, что суд также допросит близких артистки, с которыми она отдыхала на курорте – 52-летнего мужа Брэда Фэлчака, 18-летнюю дочь Эппл и 16-летнего сына Мозеса.

Ранее 50-летняя Гвинет Пэлтроу стала гостьей подкаста “Искусство быть здоровым”. Основательница бренда Goop рассказала, как ухаживает за собой. Актрису попросили назвать самый странный wellness-тренд, которому она когда-либо следовала. Актриса отметила, что озонотерапия была для нее полезна, но не уточнила, для чего именно ее использовала. Кроме того, Гвинет призналась, что на завтрак выпивает только чашку кофе, протеиновый коктейль или почти пол-литра свежевыжатого сока сельдерея без каких-либо дополнительных добавок.


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