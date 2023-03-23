И.О. королевы: Маргрете II наблюдает, как кронпринц Фредерик справляется с ее обязанностями

Уже месяц королевские обязанности в Дании исполняет старший сын королевы Маргрете II кронпринц Фредерик. Отметившая в прошлом году 50-летие правления 82-летняя монархиня восстанавливается после серьезной операции и наблюдает за тем, как ее наследник ведет себя на королевском троне. Пришло время рассказать о том, кто он — будущий датский король Фредерик X.

9-летний вождь краснокожих – принц Фредерик – в детском игровом центре

Он родился 26 мая 1968 года в Копенгагене в семье кронпринцессы Маргрете и ее супруга принца Хенрика, до свадьбы бывшего французским графом Анри Лаборд де Монпеза. Имя наследника престола было известно задолго до его рождения, ведь на датском престоле столетиями чередуются Фредерики и Кристианы. Учитывая то, что у отца Маргрете не было детей мужского пола, и после него престол должна была занять она, монархиня решила, что может себе позволить объединить оба имени в одном ребенке. Младенца нарекли Фредериком Андре Хенриком Кристианом (остальные два из четырех имен принадлежат его деду и отцу).

Генеалогии этого датского принца можно только позавидовать: он является потомком российских императоров, британских королей, а его прадед Густав VI Адольф на момент его рождения еще был королем Швеции. Поэтому младшее и среднее образование он получал по высшему стандарту, причем, по очереди и в Дании и во Франции. Королева Маргрете старалась не задевать самолюбие своего супруга, и в этой интернациональной семье с детьми говорили на его родном французском языке. Летом родители отвозили Фредерика и его младшего брата Иоахима в свой замок Шато де Кайе во Франции, а зимние каникулы семья проводила в датской резиденции Марселисборг.

Кронпринц активно занимается парусным спортом. Фредерик уже больше двадцати лет участвует в различных соревнованиях по всему миру на своей яхте Nanoq

В 1986 году наследник престола начал изучать политологию в Орхусском университете. В программе был предусмотрен год учебы в Гарварде. Принц отправился в Британию инкогнито, в списках студентов он значился как Фредерик Хенриксен. Затем в 1994 году он три месяца стажировался в датской миссии при ООН в Нью-Йорке. И, наконец, в 1995 году он стал магистром политических наук — первым в своем многовековом роду. Параллельно он проходил службу в различных подразделениях датской армии. А с октября 1998 года по октябрь 1999 года он работал первым секретарем посольства Дании в Париже.

Не менее плодотворной была и его личная жизнь. Было бы наивно полагать, что такой привлекательный, образованный, спортивный мужчина, к тому же, принц, не будет использовать все эти козыри в отношениях с женщинами. Среди его девушек были одноклассница, однокурсница, модели, певица. А первой женщиной, которой он предложил руку и сердце, была модель нижнего белья Катя Сторкхольм. Об этом подробно рассказывается в книге многолетнего королевского репортера Трине Виллеманн «1015 Copenhagen K». По мнению эксперта, Катя была для Фредерика «настоящей любовью» всей жизни. Они встречалась, когда принцу было за двадцать, и он проходил военную подготовку в Датском Королевском колледже обороны.

Когда ему нужно было идти куда-то, чтобы выполнять королевские обязанности, которые ему не нравились, она помогала ему с подготовкой речи, предлагала улучшения и репетировала вместе с ним. Они были настоящей командой.

После более двух лет «влюбленности по уши» Фредерик тайно сделал Кате предложение, и она сказала: «Да». Но королева Маргрете запретила сыну жениться на модели, потому что, как уверяет Виллеман, браки с датчанами противоречат традициям датской королевской семьи. Действительно, дед кронпринца — король Фредерик IX — был женат на принцессе Ингрид Шведской, дочери монарха соседней страны. Сама Маргрете вышла замуж за французского графа. Брат Фредерика Иоахим в первый раз был женат на англичанке, а второй брак заключил с уроженкой Франции. Катя Сторкхольм не вписывалась в это интернациональное семейство.

14 мая 2004 года Фредерик и Мэри стали мужем и женой

Зато на должность супруги Фредерика идеально подходила шотландка из Австралии Мэри Дональдсон, с которой он познакомился в 2000 году во время Олимпийских игр в Сиднее. Они случайно столкнулись в одном из прибрежных баров, куда Мэри заглянула после работы. Мисс Дональдсон работала тогда менеджером по рекламе в местной компании. Молодые люди разговорились. Она, разумеется, не знала, кем был мужчина, представившийся Фредом.

Когда они обменялись телефонами и попрощались, кто-то из бывших в баре членов датской делегации сообщил девушке, что ее собеседник — будущий король. Но Мэри это не испугало. Начался роман, который длился четыре года — до свадьбы, состоявшейся 14 мая 2004 года в Соборе Копенгагена. Но Виллеман утверждает, что Мэри, которая уже почти 19 лет добросовестно и самоотверженно исполняет свою роль кронпринцессы Дании, долгое время чувствовала себя третьей лишней, поскольку Фредерик еще долгое время оставался в постоянном контакте с Катей. Та вышла замуж спустя пять лет после того, как кронпринц вступил в брак с Мэри Дональдсон.

Кронпринц Фредерик с супругой Мэри и четырьмя детьми: Изабеллой, Кристианом, Винсентом и Йозефиной

Так или иначе, сегодня брак Мэри и Фредерика выглядит очень счастливым. 15 октября 2005 года у них родился сын, которого, разумеется, назвали Кристианом, чтобы восстановить семейную хронологию, прерванную Маргрете II. Всего у них в семье четверо детей. С 2010 года все они живут в переделанном для кронпринца дворце его дедушки и бабушки — Фредерика IX и Ингрид Шведской. Эта резиденция является частью дворцового комплекса Амалиенборг, где проживает королева.

Королева Маргрете готовится к Пасхе с сыном и внуками

82-летняя монархиня в последнее время чувствует себя все хуже. 22 февраля она была госпитализирована в Королевскую больницу в Копенгагене, где перенесла серьезную операцию на спине. 2 марта пресс-служба королевского двора сообщила, что Маргрете II выписана домой — во дворец, и будет долечиваться в кругу родных и близких. Все это время ее обязанности исполняет кронпринц Фредерик, которому помогает кронпринцесса Мэри. Для Фредерика это не впервой — вся его жизнь прошла рядом с королевой, и он прекрасно понимает, что недалек тот день, когда на его голову наденут корону. И королева Маргрете в своем недавнем интервью еженедельнику Weekendavisen сказала о нем:

Когда я отпускаю поводья, он сразу их подхватывает. Я — звено в очень длинной цепи, которая не должна прерываться, и я думаю, что он это осознает.

Никто не понимает кронпринца так, как другие кронпринцы и кронпринцессы. Беседа по видеосвязи друзей по судьбе: Фредерика и Мэри, наследницы шведского престола Виктории с мужем Даниэлем и будущего короля Норвегии Хокона с женой Метте-Марит