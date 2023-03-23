NTD – австралийцы с удовольствием переселяются жить на кладбища

Неиспользуемые церкви в австралийском штате Тасмания выставляют на продажу, поэтому любой желающий может себе позволить поселиться на кладбище. Как передаёт NTD, владельцев подобной недвижимости становится всё больше. Однако покупателям предстоит пройти через множество процедур, а также стать управляющим кладбищем и заниматься похоронами.

Эта небольшая церковь и кладбище в Тасмании уже 15 лет служат домом австралийским супругам Кей и Деннису. Такое место для жизни может показаться необычным. Но на самом деле владельцев подобной недвижимости становится всё больше.

Причина в том, что в Тасмании неиспользуемые церкви выставляют на продажу. При этом во владение покупателей переходят и кладбища. Это значит, что надо постоянно ухаживать за могилами.

КЕЙ УАЙТХАУС, владелица кладбища: Это как приусадебный участок. Просто ухаживаешь за своим садом, подстригаешь газоны и выпалываешь сорняки. Это наше основное занятие.

Помимо этого, надо мириться и с частыми гостями.

ДЕННИС УАЙТХАУС, владелец кладбища: Поначалу удивительно много людей приходило на кладбище.

Сейчас супруги хотят продать нетипичный дом. Но это нелегко. Нужно составить много документов, обновить список могил и уведомить всех родственников тех, кто похоронен на кладбище. Также нужно получить сертификат в регулирующем органе.

Покупателям тоже предстоит пройти через множество процедур. Супруги Линн и Пол несколько лет назад рискнули взять на себя дополнительные заботы.

ПОЛ БЛАНН, владелец кладбища: Нужно стать управляющим кладбищем, а также заниматься похоронами. Есть множество правил.

ЛИНН УИЛТОН, владелица кладбища: Не бойтесь. Это не так обременительно, как вам кажется.

Супруги ни о чём не жалеют. Говорят, что им нравятся тишина и покой этого места.

Дата выхода в эфир 22 марта 2023 года.