Банк Англии повышает ключевую ставку на 4,25%

Сегодня, 23 марта, Комитет по монетарной политике Банка Англии принял решение повысить ключевую ставку кредитования на 0,25% до 4,25%. Эта ставка является самой высокой с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%.

В феврале 2008 года Банк Англии повысил ставку до 4%.Это повышение ставки произошло на фоне растущей инфляции. В феврале потребительские цены выросли на 10,4%, в то время как в январе они выросли на 10,1%. Аналитики ожидали, что инфляция в феврале замедлится. Была некоторая надежда, что инфляция снизится с двузначных уровней. “Однако резкий рост спроса… скорее всего, будет переориентирован на необходимость охлаждения и сдерживания скачков цен”, – Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown, глава отдела финансовых рынков.

Федеральная резервная система США в среду повысила ключевую процентную ставку на 0,25 % до 4,75-5 %. Швейцарский национальный банк сегодня объявил о повышении ставки на 0,5 пенсов до 1,5%.