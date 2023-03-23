 

Банк Англии повышает ключевую ставку на 4,25%

23.03.2023, 19:08, Разное
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Сегодня, 23 марта, Комитет по монетарной политике Банка Англии принял решение повысить ключевую ставку кредитования на 0,25% до 4,25%. Эта ставка является самой высокой с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%.

В феврале 2008 года Банк Англии повысил ставку до 4%.Это повышение ставки произошло на фоне растущей инфляции. В феврале потребительские цены выросли на 10,4%, в то время как в январе они выросли на 10,1%. Аналитики ожидали, что инфляция в феврале замедлится. Была некоторая надежда, что инфляция снизится с двузначных уровней. “Однако резкий рост спроса… скорее всего, будет переориентирован на необходимость охлаждения и сдерживания скачков цен”, – Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown, глава отдела финансовых рынков.

Федеральная резервная система США в среду повысила ключевую процентную ставку на 0,25 % до 4,75-5 %. Швейцарский национальный банк сегодня объявил о повышении ставки на 0,5 пенсов до 1,5%.


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