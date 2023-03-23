Начали за здравие

СК опечатал 20 баров в центре Петербурга по делу о негативном влиянии на подростков.

22 марта СК по Петербургу закрыл около 20 баров на улицах Думской и Лономосова — это самый центр города. «Фонтанка» сказала о существовании уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков, попрошайничество и бродяжничество (статья 151 УК РФ).

Входы в питейные заведения, расположенные стенка к стенке, заклеены сигнальной лентой с аббревиатурой СК.

На вечер среды были закрыты бары: «СССР», GoodPeople, «Фидель», «Скандал», Probirka, Rocket, Quarenghi и другие.

Барный квартал на Думской улице далеко не первый раз привлекает внимание полиции. В разные годы заведения здесь штрафовали и закрывали из-за перестрелок, шума, распространения запрещенных веществ. Впрочем, довольно быстро бары снова открывались — несмотря ни на что.

Опустевшая Думская. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Алексей Душутин,

«Новая газета»

—