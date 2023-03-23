 

Самые доступные “однушки” – в Марфино

23.03.2023, 18:59, Новости дня
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Покупателям готовых квартир в Москве с ограниченным бюджетом следует в первую очередь обратить внимание на район Северное Измайлово, где зафиксированы минимальные цены на студии. По данным специалистов “Авито”, цены на лоты здесь стартуют от 2,5 млн рублей.

В бюджете до 3 млн рублей также можно найти вторичные квартиры в районах Молжаниновский и Косино-Ухтомский.

Самые доступные квартиры с одной комнатой, по цене от 7,5 млн рублей, предлагаются в Марфино. В данном районе есть несколько крупных ЖК, уже обжитых и со сложившейся инфраструктурой. А низкая цена, в том числе, объясняется отсутствием метро в шаговой доступности. Зато преимуществом является близость к Ботаническому саду.

В бюджете до 8 млн рублей предлагаются “однушки” в районах Молжаниновский и Капотня.

Самые низкие цены на квартиры с двумя комнатами зафиксированы в Вешняках (от 9,8 млн рублей), с тремя – в Капотне (от 11,5 млн рублей).

В целом, самым доступным районом по ценам на вторичные квартиры признан Молжаниновский. За ним следуют два района Чертаново, Южное и Центральное.


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