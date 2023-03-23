 

Сон в безопасности: как защитить себя и имущество от отельных воров

23.03.2023, 18:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Простой и доступный каждому путешественнику лайфхак, чтобы защитить себя и имущество от отельных воров показала стюардесса одной из американских авиакомпаний. По долгу службы ей приходится много перемещаться по миру и не в каждом из отелей она чувствует себя в безопасности.

Поэтому, для того, чтобы не переживать ни о своем благополучии, ни о сохранности вещей, девушка возит с собой дверной стоппер. Перед тем, как ложиться спать, сообщает Телеканал 360, она подпирает приспособлением дверь доставшийся ей комнаты, после чего спокойно ложится спать.

“Приобретите два дверных стоппера или лучше стоппер с сигнализацией. В
таком случае, если кто-то будет пытаться пробраться в ваш номер,
сработает сигнал, вы услышите звук, но при этом они не смогут попасть в
комнату”, – поделилась своим лайфхаком девушка.

Разумеется, стоппер обеспечит сон в безопасности, но, кроме этого, нужно прибегнуть еще к нескольким способам обеспечить сохранность имущества. Спрячьте ценные вещи в сейф, не оставляйте украшения и технику на виду – уберите их в чемодан.

Кроме того, при каждом выходе из номера не забывайте блокировать чемодан при помощи кодового замка, который не должен открываться при наборе комбинаций “0000” или “1234”. Соблюдайте эти проверенные многими лайфхаки и ваши вещи будут в безопасности в любом отеле мира и ни один отельный вор не будет им страшен.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03.22 / ЦБ РФ из-за санкций сократил объем публикаций отчетности банков

04.11.20 / Байден побил исторический рекорд на выборах

20.12.20 / Французский политик пригрозил Британии войной

01.09.20 / Президент Грузии назначила дату выборов в парламент

26.10.20 / Орешкин озвучил условия для новых выплат россиянам

30.05.21 / В Украине пересмотрят индикаторы “зеленой” зоны карантина – Ляшко

22.09.21 / В партии Зеленского признали чествование нацистов на Украине

23.12.20 / 71-летняя Муравьева заразилась коронавирусом

07.07.20 / Independent – Испания временно закрыла популярные пляжи из-за скопления людей

27.07.20 / В мире: Зачем россиянам нужна Танзания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика