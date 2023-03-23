 

Скандалы: Фальшивые контролеры требуют наличные

23.03.2023, 18:41, Разное
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Мошенники начали применять в пригородных поездах новую схему обмана

Вагоны пригородных электричек, как мы уже привыкли наблюдать, очень часто превращаются в театральные подмостки, где разные персонажи разыгрывают на потребу дня то комедии, то драмы. А иногда вагоны даже становятся ареной цирка. Недавно стало известно, что на передвижную сцену вышли очередные актеры: под масками контролеров-ревизоров они скрывают совсем другую сущность.

О распространении мошеннической схемы с фейковыми бригадами билетного контроля первым известил один из одинцовских интернет-порталов. Оказывается, лжеконтролеров раскусили пассажиры на белорусском направлении РЖД.

Аферисты сели на аэроэкспресс, который идет до Одинцова, и начали проверять билеты и карточки через ручной терминал. И вдруг одного из пассажиров они огорошили странным заявлением: мол, оплата проезда по карте «Тройка» не прошла, проход через турникеты не зафиксировался. Ничего не поделаешь, достаем наличные… Как так? Своим возмущением жертва нечистых на руку энтузиастов поделилась с подписчиками канала в ВК. Она написала, что мошенники уверяли весь вагон, что пластиковые карты становятся все более ненадежным способом оплаты проезда. Лучше действовать по старинке, расплачиваться наличными.

Таким образом как минимум троих пассажиров в вагоне заставили оплатить проезд по новой. А пассажирам, которые настаивали на своей правоте, злоумышленники ответили, что не хотят тратить свое и их время на выяснение этого вопроса.

— Легенда этих субъектов выглядит уж слишком сказочно. А если учесть, какие порой боевые пассажиры ездят в электричках, у самих мошенников очень высокий риск нарваться на неприятности, — говорит психолог из Люберец Виктория Богатырева. — Кроме того, пассажиры утренних и вечерних электричек процентов на 10 — одни и те же люди. Повторный рейд в той же самой электричке может обернуться плохими последствиями для этих фейковых контролеров. Их узнают пассажиры, которые уже успели выяснить в кассах, что им наплели полную ерунду, и вызовут сотрудников полиции.

— Это мошенничество одного дня, — уверен специалист службы экономической безопасности одной из подольских компаний Роман Амосов. — Повторять свой трюк изо дня в день у этих злоумышленников не получится, потому что их выведет на чистую воду любой, кто с ними уже один раз сталкивался.

Кстати, пассажиры аэроэкспресса не поленились написать заявление в полицию. В комментариях к посту в одинцовском паблике несколько подписчиков успели сообщить, что такой же «развод» наблюдали и в электропоездах других направлений…

Пассажирам следовало бы знать, что они в любой ситуации имеют право спросить у предполагаемого контролера его документы. И если он вам их не предоставил, можете смело его игнорировать и даже вызвать милицию в случае агрессивного поведения.

Бывают и более подготовленные мошенники, у них документы есть, и они вам их покажут, однако будьте внимательны к содержанию так называемой ксивы. Кроме того, есть другие обязательные признаки — контролёры обязаны быть  в служебной форме.

Светлана Репина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”


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