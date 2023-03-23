Мать Шакиры экстренно доставили в больницу с тромбом

Шакира столкнулась с новыми семейными трудностями. Мама латиноамериканской певицы оказалась в больнице. Сейчас Нидия Риполь проходит лечение в клинике Барселоны. Женщину экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Врачи провели тщательное обследование и выявили, что мозг пациентки не пострадал. Причиной резкого недомогания стала другая проблема.

По словам инсайдеров, близких к ситуации, у мамы Шакиры обнаружили тромб в ноге. Сейчас жизни Нидии ничто не угрожает. В данный момент женщина находится под наблюдением врачей. Вскоре она сможет вернуться домой, сообщает Daily Mail со ссылкой на данные телекомпании Telemundo.

После расставания с бывшим мужем, футболистом Жераром Пике, популярная певица планировала покинуть Испанию и перевезти сыновей в Майами. Переезд откладывался из-за того, что в прошлом году отец Шакиры оказался в больнице. До госпитализации матери звезда готовилась покинуть Испанию уже в начале апреля. Пока неизвестно, станет ли поп-звезда менять свои планы, беспокоясь о здоровье матери.

Недавно Пике прокомментировал публичные перепалки со своей бывшей возлюбленной. Пара рассталась прошлым летом на фоне измены Пике, который после этого ушел к любовнице. В эфире испанской радиостанции RAC1 футболиста спросили, слышал ли он новые песни Шакиры. В одной из них она спела о его измене, а также нелестно отозвалась о его новой возлюбленной, 23-летней студентке Кларе Чиа Марти. Сначала спортсмен не хотел отвечать на этот вопрос. Однако позже он отметил, что прежде всего думает об эмоциональном здоровье детей. У экс-супругов два общих сына: Саша и Милан.