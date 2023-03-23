Объявлена дата премьеры фантастической драмы “Сансара” с Павлом Деревянко и Кристиной Асмус в главных ролях

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23.03.2023, 18:00, Разное
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Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания “Медиаслово” Данилы Шарапова и Петра Анурова обнародовали дату премьеры нового оригинального сериала “Сансара” с Павлом Деревянко и Кристиной Асмус в главных ролях. Восьмисерийную драму впервые покажут уже в апреле. Зрителей ждет фантастический сеттинг, вдохновленный повестью братьев Стругацких “Понедельник начинается в субботу” и эзотерическими смыслами самого понятия “Сансары”.

Сериал расскажет о человеке, который застрял в прошлом и потерял настоящее. Время для него идет в обратную сторону, каждый новый день начинается утром предыдущего. Чтобы вернуться в нормальное русло, герою предстоит исправить совершенные ошибки, но для начала их нужно признать, а с этим у персонажа проблемы…

Помимо Деревянко и Асмус в проекте также сыграли Ольга Сутулова, Константин Крюков, Павел Чинарев, Илья Борисов, Ольга Лапшина, Александр Мизев, Виктор Васильев, Анна Зайкова, Наталья Медведева, Олег Федоров, Яков Шамшин, Иван Ефремов, Владимир Маслаков, Дмитрий Поднозов, Евгений Антропов и другие. Режиссером драмы выступила Мария Агранович, а главной музыкальной темой стала одноименная композиция Басты.

Сериал “Сансара” станет эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра Okko 6 апреля.


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