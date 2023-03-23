«Я предупредил, что со мной придут и неприятности»
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Главред «Новой», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов — о «переносе» лекции для студентов МФТИ после угроз.
Да, меня еще в январе позвали на встречу со студентами МФТИ. Я предупредил, что со мной придут и неприятности.
22 марта, после публикации объявления о встрече на сайте университета, он подвергся омерзительной критике со стороны различных ультра.
Уровень нападок понятен: один из крайних националистов (знаете эту породу? Ходят в камуфляже, но в Москве) даже изложил тезисы моего «антипатриотического» выступления, которое я еще не написал…
С таким чутьем надо трюфели искать…
Дмитрий Муратов,
«Новая газета»
P.S.
Я много знаю о легендарном университете. Дружу с его великими выпускниками. Глубоко уважаю студентов и преподавателей, традиции интеллектуальной свободы, великие принципы Капицы, соединившие студентов и учёных. И, безусловно, понимаю причину по которым университет уведомил меня и студентов о переносе встречи. Можно, кстати, эту ситуацию использовать в исследованиях о природе энтропии…
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Источник: Новая газета
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