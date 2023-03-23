Еще около 80 тысяч москвичей получат новое жилье по программе реновации – Собянин

В 2023 году по программе реновации демонтируют 200 расселенных домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, снесено уже 46 зданий. Больше всего ветхого жилья расположено на юго-востоке, востоке и западе столицы, уточнил градоначальник.

Собянин отметил, что на месте снесенных зданий построят около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

“В новых квартирах будут жить около 80 тысяч москвичей”, – написал мэр.

За первые два месяца 2023 года в столице расселили 44 ветхих здания по программе реновации. В прошлом году для переселенцев ввели в эксплуатацию 45 новостроек, возведено 600 тысяч квадратных метров жилья.

Программа реновации стартовала в 2017 году. Москвичи переезжают в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, местами отдыха, магазинами и станциями метро.