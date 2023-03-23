 

Дерматологи назвали причину прыщей на лице – популярная ошибка женщин

23.03.2023, 17:35, Новости дня
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Воспаления на
лице, неприятные ощущения, зуд на коже головы — с каждым из этих симптомов хоть
раз сталкивалась каждая девушка и женщина. Дерматологи Ноэль Шербер и Дженнифер
Линдер назвали одну из самых популярных причин таких проявлений. Удивительно, но
почти все женщины совершали эту ошибку.

Многим девушкам
знакома ситуация — утром нет времени помыть голову, поэтому это делается с
вечера. Наскоро вымытые волосы, недосушенные и влажные, они прямиком падают на
подушку. Ничего страшного, высохнут ночью, думает каждая. Однако именно в этот
момент начинается… жизнь. Интернет-издание “360” приводит
исследование с новыми фактами.

В теплой и влажной
среде начинают активно размножаться бактерии. Влажные волосы — идеальные
условия для их жизни. Бактерии накапливаются на коже головы за ночь, вызывая зуд
и сухость кожи. Кроме этого, микроорганизмы накапливаются на наволочках
подушек. Оттуда им не составляет большого труда перейти на кожу лица.

Дерматологи выделяют
ряд рекомендаций, чтобы избежать воспалений и других неприятных ощущений:

  • Высушивать
    волосы перед сном и не ложиться спать с влажными корнями.
  • Менять
    наволочки минимум раз в неделю.
  • Выбирать
    наволочку из атласа или шелка.

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