Дерматологи назвали причину прыщей на лице – популярная ошибка женщин

Воспаления на

лице, неприятные ощущения, зуд на коже головы — с каждым из этих симптомов хоть

раз сталкивалась каждая девушка и женщина. Дерматологи Ноэль Шербер и Дженнифер

Линдер назвали одну из самых популярных причин таких проявлений. Удивительно, но

почти все женщины совершали эту ошибку.

Многим девушкам

знакома ситуация — утром нет времени помыть голову, поэтому это делается с

вечера. Наскоро вымытые волосы, недосушенные и влажные, они прямиком падают на

подушку. Ничего страшного, высохнут ночью, думает каждая. Однако именно в этот

момент начинается… жизнь. Интернет-издание “360” приводит

исследование с новыми фактами.

В теплой и влажной

среде начинают активно размножаться бактерии. Влажные волосы — идеальные

условия для их жизни. Бактерии накапливаются на коже головы за ночь, вызывая зуд

и сухость кожи. Кроме этого, микроорганизмы накапливаются на наволочках

подушек. Оттуда им не составляет большого труда перейти на кожу лица.

Дерматологи выделяют

ряд рекомендаций, чтобы избежать воспалений и других неприятных ощущений:

Высушивать

волосы перед сном и не ложиться спать с влажными корнями.

Менять

наволочки минимум раз в неделю.

Выбирать

наволочку из атласа или шелка.