Всему виной банки-монополисты: Герман Греф раскритиковал ситуацию на швейцарском финансовом рынке

Причиной сильной просадки финансового рынка в Швейцарии стало доминирование нескольких банков-монополистов, заявил глава группы «Сбер» Герман Греф во время конференции «За средний и малый бизнес».

«В Швейцарии сложилась вопиющая ситуация, когда есть всего три-четыре крупных банка, которые по сути контролируют весь финансовый рынок страны. Неудивительно, что они там испытывают такие трудности», – сказал Греф.

Ситуацию финансист назвал недопустимой. По его словам, UBS и Credit Swiss годами не давали развиваться банкам среднего и малого сектора рынка, из-за чего вся страна оказалась в зависимости от монополий.

«В этом нет ничего удивительного. Мы десятилетиями наблюдаем, как власти страны потакали и ублажали три-четыре системообразующие финансовые организации, а теперь их надо срочно спасать, потому что все кредиты, все зарплаты – все в этих монополиях», – пожаловался Греф.

С мнением главы «Сбера» согласились глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Альфа-банка» Михаил Фридман и учредитель «Тинькофф банка» Владимир Потанин. Каждый из них после речи Грефа поддержал идею применить в Швейцарии налоговые и антимонопольные инструменты, чтобы ограничить «зажравшихся олигархов» и «обнаглевший финансовый капитал».

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