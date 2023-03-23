 

Скандалы: До конца марта возможны новые отставки губернаторов

23.03.2023, 17:20, Разное
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В отставку могут отправиться руководители Красноярского края, Хакасии или Орловской области

Вслед за отставкой губернатора Смоленской области Алексея Островского и главы Чукотки Романа Копина могут последовать и другие, в числе претендентов — руководители Красноярского края Александр Усс и Орловской области Андрей Клычков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента. По данным трех собеседников издания, новые увольнения глав регионов могут произойти до конца марта. О возможной отставке Усса уже сообщалось ранее, об этом писали «Ведомости» и «Ъ». Причина слабого положения главы региона — в низких рейтингах. Единоросс Усс руководит Красноярским краем с 2017 года.Два источника газеты говорят, что лишиться своего поста может и глава Орловской области Андрей Клычков. Он так же, как и Усс, руководит регионом с 2017 года, но является членом КПРФ. По данным собеседников издания, работой Клычкова недовольны в правительстве.

Если орловский губернатор будет уволен, то это будет уже второй ушедший глава региона, который не входит в партию «Единая Россия». Островский был членом ЛДПР.

Еще одним губернатором, который может попасть под сокращение, источники газеты называют главу Хакасии и коммуниста Валентина Коновалова. Он руководит регионом с 2018 года. Однако собеседники издания отметили, что возможен и допуск Коновалова до выборов, где его соперником будет депутат Государственной Думы от «Единой России» Сергей Сокол.

Как пояснил близкий к администрации президента собеседник «Ъ», сейчас у властей есть мнение, что если у «парламентской оппозиции» есть хотя бы по одному главе региона, то они «представлены в губернаторском корпусе». Однако каждый руководитель субъекта федерации — «это результат индивидуальных договоренностей», кроме того, «они также должны выполнять KPI», рассказал собеседник газеты.

Президент Владимир Путин сменил главу Чукотки 15 марта. Копин, руководивший регионом с 2008 года, подал заявление о досрочном прекращении полномочий, говорилось в указе. Ему на смену пришел Владислав Кузнецов, которые ранее работал в руководстве Курганской области и ЛНР.

Островского, который возглавлял Смоленскую область более 10 лет, Путин отправил в отставку два дня спустя. Врио губернатора стал Василий Анохин, который ранее возглавлял департамент регионального развития правительства России.

Лилия Пашкова

Оригинал материала: “РБК”


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