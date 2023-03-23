Мнение: О загнанной в угол Америке… Неловко получилось?

А вот недаром в Вашингтоне так сильно опасались визита китайского лидера в Москву, к Владимиру Путину, что аж злобой исходили и на МУС надавили. По итогу-то оказалось, что Штаты сами себя в угол загнали и в неловкое положение перед всем миром поставили. Причём, всё сами, сами. Собственной упёртой позицией.

Медийный эффект уже получается «не очень».

Но главное — последствия…

Власти США опасаются, что страна окажется «загнанной в угол» из-за предложенного Китаем плана урегулирования конфликта Москвы и Киева. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации.

В Вашингтоне скептически отнеслись к идее КНР, отмечая, что призыв Пекина к прекращению огня позволит России «закрепить её территориальные приобретения». Однако, по словам собеседника агентства, Соединённые Штаты не могут проигнорировать план, так как это позволит Китаю доказать другим странам, которые устали от боевых действий и от экономического ущерба, «что Вашингтон не заинтересован в мире». С этим согласна научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин — по её мнению, #Китай будет настаивать на том, что Вашингтон выступает против прекращения огня, чтобы «представить США в негативном свете».

Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции. В документе 12 пунктов, которые в том числе предусматривают прекращение военных действий, отказ от эскалации и возобновление переговоров между Москвой и Киевом. Однако президент #США Джо #Байден назвал эти предложения китайской стороны выгодными лишь для России. А представитель Белого дома Джон Кирби вообще выступил с прямой критикой стремления Пекина быть посредником в усилиях по прекращению конфликта. «Я не думаю, что вы можете разумно расценивать Китай как беспристрастного игрока в любом случае», – сказал спикер Совета национальной безопасности американской администрации. И отметил, что #Китай воздержался от критики российской специальной военной операции, продолжал покупать российскую #нефть, даже когда Запад ввёл #санкции против энергетической отрасли Москвы и «продолжает повторять российскую пропаганду».

#Россия же, напротив, положительно оценила инициативу КНР. В МИДе заявили, что Москва ценит «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами». В Кремле приветствовали любые попытки «сформулировать тезисы для выхода на мирные рельсы урегулирования проблемы», но отметили сложность в вопросе ведения диалога с Киевом. Президент Владимир #Путин допустил, что в будущем предложения Китая могут быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию. Чего Штаты теперь опасаются, боясь потерять остатки авторитета га глобальном Юге. Ну и продолжать повторять, что «мир — это война», прямо по Оруэллу, уже как-то неловко.

Таки бакалейщик и кардинал — великая сила?

—