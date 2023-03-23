“Я счастлив начать новую главу”: Джереми Скотт дал первое интервью после ухода из Moschino

На днях СМИ и поклонников моды взволновала новость о том, что креативный директор модного дома Moschino Джереми Скотт неожиданно покидает свой пост после 10 лет работы. Сегодня дизайнер дал первое после отставки интервью для The New York Times, где рассказал о причинах решения и новых карьерных планах. Сейчас он находится в Сеуле и работает над новым масштабным проектом в области экологичной моды Re:Style совместно с Hyundai.

Джереми создает вечерние платья из запчастей от поддержанных автомобилей известной корейской марки. Компания Hyundai уже ранее обращалась к дизайнеру, чтобы он сделал кастомную футболку к чемпионату мира по футболу. В рамках нового сотрудничества ему предложили создать капсульную коллекцию обшивки для автомобильных салонов.

Я хотел взять часть этой ткани, создать из нее платья и даже пойти дальше: взять настоящие детали автомобиля, а затем придумать идеи вещей, которые были переработаны из автомобилей. Таким образом мы можем переосмыслить использование этих деталей и сделать что-то очень театральное, причудливое и необычное.

Джереми Скотт решил оставить бренд, чтобы самостоятельно двигаться дальше. Пока неизвестно, над каким именно из проектов продолжит работать дизайнер. Модные критики предполагают, что он вернется к работе над собственным брендом Jeremy Scott, который стоит на паузе с 2019 года.

Это был большой промежуток времени. Десять лет — это достаточно для того, чтобы действительно что-то закончить. А теперь пришло время начать новый проект. Я не испытываю к Moschino ничего, кроме любви, и надеюсь, что именно так владельцы бренда относятся и ко мне. Я рад, что смог смахнуть пыль с этого бренда, который был забыт, и снова вывести его на карту таким смелым, взрывным способом, и, честно говоря, моим грандиозным финалом стала Анджела Бассетт на церемонии вручения “Оскара”.