 

Seville официально опровергла распад Artik & Asti

23.03.2023, 16:35, Разное
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Artik & Asti уже не первый год подозревают в скором распаде. Последнее время участница проекта Seville неоднократно появлялась на публике сольно, и желтая пресса вновь принялась форсировать тему разлада в коллективе. Чтобы развеять слухи, певица дала официальный комментарий и опровергла домыслы. Группа по-прежнему “в деле” и вовсю готовит новые релизы.

С момента моего прихода в группу в топ-рейтинге самых частых и обсуждаемых слухов — слух о распаде группы. Так что новостью это сложно назвать. Уже второй год эта тема рассматривается с разных сторон, несмотря на то, что выпускаются песни и снимаются клипы. Возможно, зритель хочет другой частоты релизов. Возможно, зритель сравнивает с другими артистами и подгоняет под свои ожидания. У нас свой темп и свой, согласованный с лейблом, план, – говорит Seville. – Совсем недавно вышел трек “Кукла”, мы сняли целый мини-фильм, работая над качеством аудиои видео материала. Это занимает время. К слову, песня находится сейчас во всех чартах, а клип уже был признан лучшим клипом этой зимы. У группы Artik & Asti одна из лучших концертных программ, состоящая исключительно из больших хитов. Конечно же, все эти слухи о закрытии проекта — это неправда!

Atik & Asti

К слову, артистка действительно работает над сольным проектом, что не мешает ей оставаться неотъемлемой частью Artik & Asti.

Помимо работы над материалом для группы, где есть свой стиль и жанр, мы еще и работаем и над моим сольным проектом “Seville” — а это совсем другая работа. Как раз 14 апреля мы планируем релиз такого трека. Поэтому у нас замечательная погода в доме, мы постоянно в работе, и мы так же с трепетом готовимся к каждому релизу, – подчеркнула звезда.


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