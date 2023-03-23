Мишустин назвал высокие бюджетные дефициты “передовыми финансами”

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что “авансовое финансирование” является причиной большого дефицита бюджета, наблюдаемого в начале 2023 года. Он сказал, что 52% прироста приходится на “авансовое финансирование”.

Государственный долг РФ составляет около 15%. Это меньше, чем у “недружественных” стран и многих развивающихся государств. “Как вы оцениваете дефицит за последние два месяца? Как пишут многие в СМИ, у нас дефицит 3,3 триллиона рублей. Доходы – 3 триллиона, а расходы – 6,3 триллиона на 8 марта….. Все очень просто. Мы с давних пор обсуждаем, что деньги должны начать работать уже в январе. Известно также упреждающее финансирование. Некоторые из этих расходов были перенесены на начало года, чтобы контракты не существовали изначально. Каково влияние увеличения упреждающего финансирования? Плюс 52%”, – Виктор Селиверстов (депутат от “Единой России”) спросил, можно ли заставить правительство использовать печатные станки для решения проблемы дефицита. Это выступление будет транслироваться в прямом эфире на сайте нижней палаты.

Мишустин напомнил, что дефицит бюджета на 2023 год установлен на уровне 2,2% ВВП. Дефицит бюджета будет покрываться за счет заимствований на внутреннем рынке, также для его покрытия могут быть использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он отметил, что власти очень осторожно относятся к использованию ФНБ: “Мы находимся в комфортном диапазоне по нашему долгу. Госдолг составляет примерно 15% от нашего ВВП. Приводить цифры нет необходимости. А как обстоят дела с госдолгом в недружественных странах? У большинства стран, даже развивающихся, он чуть выше 60%”.

Михаил Мишустин сказал, что это позволяет нам чувствовать себя более уверенно. Доходы в январе отставали от расходов на 1,76 трлн руб. В феврале – на 820 млрд руб. В целом, дефицит в феврале и январе составил 2,58 трлн руб. Эта сумма на 88% ниже годового плана (2,925 млрд руб.). По итогам двух месяцев был установлен профицит в размере 415 млрд руб. Доходы федерального бюджета в январе и феврале 2023 года составили 3,16 трлн руб. Это на 25% меньше, чем доходы за первые 2 месяца 2022 года. Нефтегазовые доходы снизились на 46% в годовом исчислении. Ожидается, что к 2022 году дефицит бюджета достигнет 3,3 трлн рублей.