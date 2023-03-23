Как Караулов хороводы водил вокруг и около Кремля

Почему известный телевизионный деятель искусств объявлен в федеральный розыск.

Когда-то Андрей Караулов был звездой первой величины, а сегодня он объявлен в федеральный розыск. Его звонкое имя фигурирует уже в двух уголовных делах о клевете. За первым стоит глава «Ростеха» Чемезов, за вторым — режиссер Михалков. Люди солидные, на мелочи не размениваются.

Вроде бы у Караулова прошли бурные обыски с участием автоматчиков, овчарок и болгарки (для выпиливания ворот). Вроде бы фотографии беглеца развешаны в отделах полиции. Вроде бы сам беглец то ли прячется от преследования, то ли лечится в Дубае (вариант — в Сингапуре). «Вроде бы» — ключевое понятие.

Правду от вымысла не отличить ни в жизни, ни в творчестве Андрея Викторовича.

Так что Караулову к обвинениям в клевете не привыкать. Уж сколько их упало в эту бездну, но крепкий орешек устоял. В арсенале его выразительных средств имеется даже героическая история. Однажды крепкий орешек то ли скрывался, то ли держал оборону от правоохранителей в личной бане личного подмосковного поместья. Но теперь, кажется, и баня его не спасет. Уж очень круто изменились времена.

Пока Караулов на свободе, пусть и вдали от Родины, пора восстановить историческую справедливость. Сегодня данная справедливость торжествует повсеместно, так почему бы ей не накрыть своими благородными крылами еще и Андрея Викторовича? Его не наказывать нужно, а награждать за заслуги перед Отечеством медалями самой что ни на есть первой степени.

Ведь именно он стоял у истоков той пропаганды, которая обнаружила и оперативно указала отечеству дорогу к истинному процветанию.

…Караулов со своим хитом «Момент истины» вел информационные войны уже тогда, когда не родилось еще само это понятие. Проницательная общественность переименовала хит в «Мент истины». Так было точнее: Андрей Викторович не расспрашивал собеседника, а допрашивал. По всей строгости закона. Чудилось даже, что в руках ведущего — их показывали обычно долгим крупным планом — поблескивают наручники. Таким образом он сформировал канон, актуальный и поныне. Обозначаешь тезис, подкрепляешь его монтажными плевками, подверстываешь обрывки чужих фраз, мыслей, слухов — программа готова. Для создания тревожной атмосферы Караулов подпускал мятежную музыку Вагнера. Теперь в этом нет нужды. Греческий хор хоть в студиях, хоть на стримах коллективным голосом озвучит любую нужную демиургу версию драмы.

Но это только половина дела. Андрей Викторович талантлив и разнообразен. Он театровед, выпускник ГИТИСа, то есть человек художественный. Каждая его программа — это бенефисный спектакль, скрещение условной журналистики с областным драмтеатром. Посмотрите на актерствующего Соловьева, на жеманные манеры Киселева и даже на Скабееву, прежде статичную, а теперь играющую лицом, руками, корпусом, — и вы поймете, о чем речь.

Фото: Максим Шеметов / ИТАР-ТАСС

…Расцвет карауловского таланта пришелся на ранние 90-е. Он не просто блистал на главном госканале, но и принимал активнейшее участие в политической жизни беременной выборами страны. Тогда в его покровителях ходил Михаил Полторанин, ельцинский фаворит, министр печати. Господин министр тоже стоял у истоков нынешнего информационного безумия. Это он обогатил русский язык неологизмом «лагерный иврит». Титаны духа типа Дугина с Прохановым могли бы позавидовать такому, скажем, откровению. Ему, Полторанину, мол, доподлинно известно о научных исследованиях излучения душ. Так вот, русская душа — самая светящаяся в мире, она близка к излучению космоса.

Вскоре, однако, космический мыслитель вышел из фавора. Подобная судьба постигла и Караулова. Вокруг него начинают клубиться скандалы. То он с легендарным в ту пору «генералом Димой*» разоблачает Руцкого, то крадет ребенка у беглой жены, то с геями дружит, то превращает свою дачу под Апрелевкой в роскошную телестудию.

Мечется, прыгает с канала на канал, переходит в оппозицию к Ельцину, но каждый следующий шаг — ложный.

С тех пор на карауловском лице застыло обиженно-брезгливое выражение.

В ожидании перемены участи он, не последний в отечестве знаток дворцовых интриг, делает ставку на новый проект — «Вокруг Кремля». И снова проигрывает. Даже пышное оформление отдает безнадежной архаикой. Все эти брусчатки, державный антураж, хроматические гаммы государственных курантов словно взяты напрокат у лихих 90-х, которые уже стали историей. Тема исчерпывается тонким наблюдением одного из героев передачи Геннадия Хазанова: или рыбку съесть, или в Кремль сесть. У Караулова перестает получаться, условно говоря, и первое, и второе.

Для А.К. близость к Кремлю — дело чести. Он был властителем дум при Ельцине, от которого открестился, и при Лужкове, которого защищал до последнего. А вот с Путиным отношения не задались.

Мелькнул, правда, луч надежды, когда Юрий Ковальчук, друг Владимира Владимировича, прикупил Пятый канал, а заодно и вечного «мента истины». Андрей Викторович стал горячо благодарить «высших руководителей государства, которые не понимали, куда вдруг исчезла программа». Видеоряд Путина с Медведевым, утомленных неустанными раздумьями о творчестве Караулова, прилагался. Он любил президента и в отдельных программах, и в 8-серийном полотне «Неизвестный Путин». Но даже чувство такой силы не помогло вернуть былое величие.

Последним подарком судьбы стало 20-летие «Момента истины» в Кремлевском Дворце. Триумф! Караулов с удвоенной энергией бросается на врагов. Главный из них — Чубайс. И вот случается чудо: враг, не дающий интервью, приходит к А.К. Не скрывая презрения, Анатолий Борисович молниеносно укладывает ведущего на обе лопатки. Караулов берется за оппозиционеров — и снова облом. Ниагарой обрушивается то на Дмитрия Быкова**, то на Евгения Ройзмана**. Недостаток фактуры привычно восполняет пафосом: «Жду в следующий эфир Ройзмана. Я не привык работать со спинами».

Андрей Викторович прав: он привык работать с тем, что ниже спины.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

…На пике популярности Караулов любил повторять, что обожает коктейль «Стендаль» — это когда черная икра смешивается с красной. Теперь такое не едят: слишком много холестерина. Но ведь не из-за гастрономических пристрастий он выпал из обоймы, в которой мог бы блистать и сегодня? Так что же все-таки произошло?

Произошла, полагаю, вечная, как мир, история. Он так сильно жаждал слияния с властью, что не заметил, как она его съела. Иллюзия близости к власти — одна из опаснейших. Новое время отменило прежний миропорядок.

Зачистка телевизионной вертикали не предполагала личных отношений с Кремлем. Родине потребовались не гордые властители дум, а солдаты идеологического фронта, готовые на все.

Киселев и Соловьев сразу это поняли, Караулов замешкался на старте.

Что не отменяет, закольцуем сюжет, его заслуг перед Родиной.

Изобретенная Карауловым стилистика восходит к заветным образцам из эпохи Третьего отделения. Тогда был популярен анекдот: «Чем жандарм отличается от беременной девицы? Девица может и не доносить, а жандарм не может не доносить». Так зарождалась новая эра ТВ, когда отборные ведущие обязаны были содержать в своем организме мощный жандармский потенциал. Сегодня, когда донос становится главным сюжетом нашего общего существования, не стоит забывать основоположников. Даже если они, подобно Караулову, похожи одновременно на героев авантюрного и плутовского романа.

Слава Тарощина

* Речь идет о Дмитрии Якубовском, одним из главных «решал» того времени.** Внесены властями РФ в реестр иноагентов.

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