Как создавать не слишком официальные, но и не спортивные образы весной дамам за 50: секреты золотой серединки

Многие дамы за 50 любят удобную, но элегантную одежду. Соблюсти золотую середину между комфортом и изысканностью не всегда бывает просто. Однако удобные и практичные вещи тоже могут выглядеть роскошно. Чтобы получить такой стиль, нужно знать несколько секретов. В статье мы расскажем, как создавать не слишком официальные, но и не спортивные образы весной дамам за 50.

Выбирайте качественные вещи

Дизайнеры советуют женщинам 50+ приобретать вещи только из высококачественных тканей. Такая одежда хорошо выглядит и отличается высокой прочностью.

Натуральные материалы, такие как хлопок, лен, шелк и кожа, приятны на ощупь и комфортны в носке. Одежда из этих тканей подчеркивает достоинства фигуры и скрывает недостатки.

Добавьте яркий шелковый шарф

Каждой женщине 50+ следует добавить в свой гардероб шелковый шарф из яркой ткани. Этот аксессуар придаст больше элегантности даже вещам в спортивном стиле.

Выбирайте неподвластный времени фасон

После 50 лет лучше приобретать вещи таких моделей, которые никогда не теряют актуальности. Не стоит тратить свои средства на временные тренды, которые приходят и уходят.

Это не означает, что вы должны одеваться старомодно и скучно. Но вам следует отдавать предпочтение вечной классике, которая неподвластна времени. Такие вещи помогут вам выглядеть современно вне зависимости от меняющейся моды.

Как выбрать джинсы

Женщинам за 50 идут прямые модели джинсов. В сочетании с подходящим топом и аксессуарами они выглядят современно и стильно. Что касается цвета, то лучше отдавать предпочтение темному дениму.

Женщинам с крепкими бедрами и икрами подойдут джинсы, прилегающие в верхней части и расклешенные в нижней. Они отлично сочетаются с простой футболкой или блузкой.

Вы можете завершить свой джинсовый образ курткой-бомбером и ковбойскими сапогами.

Избегайте джинсов с отверстиями и вычурным декором. Также не стоит надевать узкие модели с низкой посадкой. Они подчеркивают недостатки многих типов фигуры.

Легинсы

Легинсы – удобная и комфортная одежда. Их можно сочетать с удлиненными топами, кардиганами и пончо. Вы также можете дополнить легинсы пиджаком.

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Сочетайте легинсы с достаточно длинным верхом, который полностью прикрывает паховую зону. Избегайте укороченных вещей.

Топы и куртки

Весной 2023 года будут актуальны блейзеры, пиджаки, пальто и куртки свободного покроя. Речь идет не о бесформенных вещах, а о тех, которые непринужденно облегают тело. Такие предметы гардероба выглядят стильно и прикрывают все проблемные места.

Женщинам за 50 стоит добавить в свой гардероб пиджак в клетку нейтрального цвета. Это универсальная вещь, которая сочетается с разной одеждой. Она сделает любой наряд более элегантным.

Носите обувь высокого качества

Отдавайте предпочтение качественной и удобной обуви, которая не вызывает у вас дискомфорта при ходьбе. Убедитесь, что у нее есть мягкая стелька, цельная подошва и амортизирующие элементы.

Для повседневного стиля выбирайте лоферы, кроссовки и эспадрильи. Эта обувь идеально подходит для длительной ходьбы, так как обеспечивает удобное положение стопы.

Для весны также подойдут туфли топсайдеры. Это обувь на плоской подошве, похожая на мокасины. Ее отличительной особенностью является шнуровка, которая проходит по периметру вокруг ноги.

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Не стоит отказываться и от туфель на каблуках, если вы привыкли их носить. Они визуально удлиняют ноги и придают образу больше элегантности.

Платья

У каждой женщины за 50 в гардеробе должно быть хотя бы одно платье. Весной будут популярны модели веселых и ярких оттенок. Вы можете выбрать длину макси или миди.

Для создания непринужденного образа вы можете сочетать платье с джинсовой курткой. Дополните свой наряд мокасинами или балетками. Для теплых весенних дней подойдут сандалии.

Весной 2023 года будут популярны платья из денима. Они помогут вам создать современный и моложавый образ. Чтобы внести в свой стиль нотку элегантности дополните джинсовое платье шейным платком и туфлями на каблуках.

Заключение

Эти советы помогут вам найти баланс между элегантным и спортивным стилем. Вы можете носить комфортные вещи и при этом выглядеть женственно и утонченно.