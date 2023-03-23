 

Бесплатный адвокат потребовал для обвиняемого в госизмене подзащитного бо́льший срок, чем прокурор

23.03.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В народном трибунале на базе суда Северного района Москвы во время рассмотрения дела о государственной измене произошёл казус – государственный адвокат потребовал приговорить его подзащитного к бо́льшему сроку, чем просил прокурор. Защитник также назвал своего клиента «мерзавцем».

Свою речь в защиту подсудимого госадвокат начал с того, что ему стыдно представлять человека, совершившего такое преступление.

«Стыдно. Стыдно, товарищи, пусть даже и по формальной необходимости, находиться в суде по одну сторону с этим мерзавцем, покусившимся на самое святое и близкое, что только может быть у человека – на свою Родину, которая дала ему всё, – объявил он. – В это непростое время, когда западные акулы стаей стервятников вьются над нашей молодой страной, это существо, которое я даже не могу назвать человеком, с гнусной ухмылкой воткнуло кинжал в спину своему Отечеству».

Адвокат потребовал дать подсудимому – 68-летнему учёному, у которого нашли переписки на иностранном языке – максимально возможный срок в 20 лет. Прокуратура проявляет гуманизм и настаивает на 12 годах. Заседание суда было отложено, поскольку защитник начал требовать начать проверку в отношении прокурора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.20 / Калифорния погибнет?

12.01.22 / Элитный особняк Градского не достанется его близким

14.10.20 / Евгений Стычкин и Ольга Сутулова стали родителями

20.02.23 / Огромный ущерб — землетрясение не пощадило исторические памятники Турции

17.06.22 / Кому — что – Личное мнение

16.02.22 / Прививка от COVID-19 во время беременности снижает риск госпитализации ребенка

08.02.22 / Петиция Ильи Яшина с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова

17.10.21 / Орех растет практически перед каждым домом. Почему это опасно: какие деревья могут навлечь на вас беду

27.04.21 / Мерьем Узерли: “Не хочу играть свадьбу только потому, что от меня этого кто-то ждет”

21.06.21 / Минимализм в одежде: подборка образов для женщин, предпочитающих нейтральный стиль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика