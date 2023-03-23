Бесплатный адвокат потребовал для обвиняемого в госизмене подзащитного бо́льший срок, чем прокурор

В народном трибунале на базе суда Северного района Москвы во время рассмотрения дела о государственной измене произошёл казус – государственный адвокат потребовал приговорить его подзащитного к бо́льшему сроку, чем просил прокурор. Защитник также назвал своего клиента «мерзавцем».

Свою речь в защиту подсудимого госадвокат начал с того, что ему стыдно представлять человека, совершившего такое преступление.

«Стыдно. Стыдно, товарищи, пусть даже и по формальной необходимости, находиться в суде по одну сторону с этим мерзавцем, покусившимся на самое святое и близкое, что только может быть у человека – на свою Родину, которая дала ему всё, – объявил он. – В это непростое время, когда западные акулы стаей стервятников вьются над нашей молодой страной, это существо, которое я даже не могу назвать человеком, с гнусной ухмылкой воткнуло кинжал в спину своему Отечеству».

Адвокат потребовал дать подсудимому – 68-летнему учёному, у которого нашли переписки на иностранном языке – максимально возможный срок в 20 лет. Прокуратура проявляет гуманизм и настаивает на 12 годах. Заседание суда было отложено, поскольку защитник начал требовать начать проверку в отношении прокурора.

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