Мнение: Миф №2. Слабость украинской армии

“Настроения в российских массах сегодня до тошноты узнаваемы и даже, можно сказать, стандартны – то есть российская масса ощущает и ведет себя точно так, как и всегда накануне больших войн: все вокруг сочится безудержным оптимизмом и шапкозакидательством. Точно так было и сто лет назад – в 1914 году в канун Первой Мировой войны, когда все бурно радовались возможности «побить немца». Или в 1941-м, в канун Великой Отечественной – тогда тоже, как мы помним, готовились «бить врага малой кровью и на его территории». Даже перед Первой Чеченской настроения царили те же – тогдашний наш полководец при полном одобрении публики браво клялся «взять Грозный одним парашютно-десантным полком»…

Об украинской военной немощи нынче в России не говорит только ленивый. Одна из любимых тем застольных и кухонных разговоров – когда же, когда же начнется захват Юго-Востока Украины и почему Путин медлит, чего ждет? Дальше прогнозы и пожелания у отечественных пикейных жилетов различаются незначительно: самые умеренные выражают готовность ограничиться «только» Киевом, а самые бодрые заявляют, что нечего с хохлами миндальничать и «надо брать всё», имея в виду – всю Украину вплоть до Львова и Ужгорода.

Попытки обратить внимание бодряков на наличие у Украины какой-никакой армии, которая, возможно, станет возражать против захвата Донецка, не говоря уж об Ужгороде – встречают полное непонимание: какая армия?! О чем речь? Ведь всем, дескать, известно, что никакой армии у Украины нет, она недееспособна, вся разбежалась, а если где-то и есть какие-то солдаты, то их не более 6 тысяч человек (чаще всего называют именно такую численность), да и те, конечно же, воевать не будут, а сразу перейдут на сторону России!

Что характерно, никто при этом САМ воевать не собирается, никакого участия – своего или членов своей семьи – в предстоящих боевых действиях не предполагает. Люди уверены, что победоносная Российская армия будет воевать «сама». Опыт волшебных «зеленых человечков» в Крыму, которые одновременно как бы есть и как бы отсутствуют, очень взбодрил и вдохновил всех российских обывателей.

Да что там взбодрил! Образ «зеленых человечков», они же «вежливые люди», сразил наповал доверчивых российских обывателей. Все вдруг уверились, что и вся Российская армия нынче такая – подтянутая, вежливая, хорошо обученная, но при этом вооруженная до зубов самым современным вооружением и одним своим видом – без единого выстрела! – лишающая врагов всякой воли к сопротивлению.

“Негодяй Сердюков”

Самое, конечно, удивительное заключается в том, что щедрые характеристики – уничижительные в адрес украинской и восторженные в адрес своей – сейчас раздают ровно те же самые люди, которые еще три месяца назад гневно, потрясая кулаками, с огромной душевной болью, рассказывали при каждом удобном и неудобном случае о «негодяе Сердюкове», который несчастную Российскую армию

а) дотла разворовал

б) полностью развалил.

Спрашивается – как это может уживаться в одной голове? Конечно, заметно, что о Сердюкове под грохот крымских фанфар россияне малость подзабыли, однако не до конца: промелькнуло недавно какое-то очередное известие о его амнистии – и в соцсетях не замедлили появиться очередные дежурные злобные комментарии на тему «когда ж его посадят» и «проклятый мебельщик». Помнят!

Но если армия была разворована и развалена – какие основания рассчитывать на ее победный марш по покоренной Украине? Если же «броня крепка и танки наши быстры», и с нею обыватели бестрепетно смотрят в глаза перспективе войны не то что с Украиной, но даже и Третьей Мировой – тогда, может быть, Сердюкова надо не сажать, а дать ему орден и присвоить звание маршала?

Просто поразительно, как резко качается в России общественное мнение из стороны в сторону.

Проекция армии

Собственно, что пишут сейчас в России про украинские ВС? В прессе и по ТВ смакуют любые негативные отзывы и сообщения о ее состоянии и боеспособности. Расписывают, к примеру, любые известия об авариях и катастрофах с ее военной техникой – как недавно с самолетами. Подробно разбирают жалобы украинского министра обороны на недостаток финансирования. Тщательно описывают недовольство мобилизованных, которых насильно удерживают в ней; злорадно констатируют, что в украинской армии используют «устаревшую технику» – танки Т-84… и т.д.

Все эти обличения идут «на ура». Почему? Прежде всего потому, что они чрезвычайно узнаваемы. А узнаваемость обусловлена простейшим обстоятельством: российские обыватели все это прекрасно знают на примере родной российской армии. По сути, россиянам показывают зеркало – но, поскольку нам говорят, что там отражается враг, привычный ужас сменяется веселым злорадством.

По сути, здесь мы видим действие известного психологического механизма, описанного еще Фрейдом под названием «замещение». Привычное презрение к собственной армии для обывателя некомфортно, особенно в моменты обострения политической обстановки, когда армия в кои-то веки должна восприниматься как защитница. В то же время изменения отношения не происходит – сохраняющаяся ненависть к Сердюкову при том же наборе претензий это четко доказывает.

Однако объект презрения замещается – теперь на его месте украинская армия! Люди тем охотнее рассуждают о ее «слабости», так как в основе у них лежит подлинное чувство презрения и негодования. Только реальный адресат – другой.

В попытке рационализации наши «государственники» могут попытаться преодолеть абсурд, заявив, что армия просто «исправилась» со времен отставки Сердюкова. Но с какой стати? Если Сердюков «разваливал и разворовывал» армию почти 6 лет – как ее мог «исправить» Шойгу за каких-то полтора года?

Российская армия, как и прежде советская, всегда «славилась» среди военнообязанного населения одним – стойким, непреходящим духом тяжелого идиотизма, обуславливающего царящий в этой армии повсеместный бардак. В народных массах на эту тему создано множество самых разных пословиц и поговорок, мне больше всего нравится такая: «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется».

Вполне вероятно, что этот тяжелый дух вполне передался и другой наследнице советской – украинской армии. Я готов поверить, что все описываемые явления – низкая квалификация командиров, плохая обученность солдат, непрерывные хозработы, устарелость, износ и некомплект вооружений – имеют место в украинской армии точно так же, как они никуда не уходили и из российской. Вполне возможно, что вообще все постсоветские армии продолжают строится на показухе, цинизме и очковтирательстве, и вообще украинская и русская армии должны быть похожи, все ж мы, как-никак, братские народы.

Однако из всего этого никак не следует, что российской армии в противостоянии с украинской предстоит легкая прогулка. Да, сойдутся два нелепых, плохокоординированных монстра, оба – с трухой в голове вместо мозгов. Но кто победит?

В таких случаях, при прочих равных, все решает уровень мотивации бойцов и низовых командиров. Точнее – то, кто быстрее поймет, что игра пошла всерьез и надо отбросить в сторону всю нелепую и идиотскую мишуру «обычной армии», то есть – запланированного бардака и показухи.

Будет ли это российская армия вторжения? Сильно сомневаюсь. Нынешнее состояние умов в России скорее показывает, что нет. По всему видно, что никто у нас не настроен на реальную войну. Люди настроены на победный марш, который им обеспечат волшебные «зеленые человечки». Увы, в этом случае пробуждение с гарантией будет кошмарным” (2014).

Да-да, этот текст был написан и опубликован в ЖЖ Сапожника в 2014 году – если точнее, то 1 апреля, в “День дурака”. Причем к тому посту тогда набралось аж более тысячи комментариев (1128 комментов). Естественно, среди этой тысячи преобладали возмущенные и негодующие. Насколько же я оказался прав – сейчас, спустя 9 лет, судить самое время.