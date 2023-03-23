 

Пенсии артистов – Личное мнение

23.03.2023, 15:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Непонятно, с чего всё началось, но всю неделю в прессе артисты обсуждают свои пенсии.

Кто сколько получает — одни с надбавкой за звания, другие — без. Суммы довольно разные. Иногда — сильно разные.

Певец Муромов жаловался, что получает мало. Куклачёв говорит, что его пенсия 30 тысяч, но эта сумма уходит у него на бензин. Ларисе Рубальской нужно 200 тысяч.

Самую правильную позицию высказал артист Збруев, заявивший, что не знает точно размер своей пенсии:

«Я ведь работаю. Думаю, для тех, кто не работает, размер их пенсии очень-очень важен, они знают его точно», — приводит слова актёра Пятый канал.

Зато артистка Сёмина жалуется:

«Я даже не хочу озвучивать сумму, которая мне приходит», — рассказывает МК.

В целом, если посмотреть на суммы, то выходит очень даже неплохо. В основном, значительно выше средней пенсии. Если артист продолжает работать, то и пенсия для него не так важна. Те, у кого есть звания народных или заслуженных, получают неплохо — надбавки очень хорошие.

Так что смысла жаловаться, как мне кажется, нет. Да и обсуждать тут, в принципе, нечего.

Как помочь тем, у кого нет звания, кто не работает? Ну, может быть ввести надбавку от министерства культуры тем, кто много снимался, но не имеет званий.

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12.21 / Число подхвативших коронавирус в России за сутки превысило 33 тысячи человек

13.02.22 / Приехали ни с чем и закончили ничем

03.03.21 / Российская вакцина против коронавируса манит друзей России в Восточной Европе и вызывает головную боль у ЕС

25.11.20 / Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной для анонса новой песни

28.01.22 / Бразильский военный рассказал как помогал поймать инопланетянина в 1996 году

20.01.23 / Французский боб-каре или “волчья” стрижка: лучшие стрижки средней длины для полного лица (идеи с фото)

23.03.21 / Дискообразный НЛО был зафиксирован полевой камерой во Флориде

21.09.20 / В следующем обновлении Adobe уберет из Photoshop осветлитель кожи

08.12.22 / Климентьев день: что нельзя делать 8 декабря

21.02.23 / Скандалы: Не бойся, Саша, мы Дубровские

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика