Пенсии артистов – Личное мнение

Непонятно, с чего всё началось, но всю неделю в прессе артисты обсуждают свои пенсии.

Кто сколько получает — одни с надбавкой за звания, другие — без. Суммы довольно разные. Иногда — сильно разные.

Певец Муромов жаловался, что получает мало. Куклачёв говорит, что его пенсия 30 тысяч, но эта сумма уходит у него на бензин. Ларисе Рубальской нужно 200 тысяч.

Самую правильную позицию высказал артист Збруев, заявивший, что не знает точно размер своей пенсии:

«Я ведь работаю. Думаю, для тех, кто не работает, размер их пенсии очень-очень важен, они знают его точно», — приводит слова актёра Пятый канал.

Зато артистка Сёмина жалуется:

«Я даже не хочу озвучивать сумму, которая мне приходит», — рассказывает МК.

В целом, если посмотреть на суммы, то выходит очень даже неплохо. В основном, значительно выше средней пенсии. Если артист продолжает работать, то и пенсия для него не так важна. Те, у кого есть звания народных или заслуженных, получают неплохо — надбавки очень хорошие.

Так что смысла жаловаться, как мне кажется, нет. Да и обсуждать тут, в принципе, нечего.

Как помочь тем, у кого нет звания, кто не работает? Ну, может быть ввести надбавку от министерства культуры тем, кто много снимался, но не имеет званий.

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