 

Дженнифер Энистон рассказала, что Адам Сэндлер много лет высмеивал ее бойфрендов

23.03.2023, 15:05, Разное
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Дженнифер Энистон стала героиней передачи “Ночное шоу с Джимми Фэллоном”. Звезда рассказала, как на протяжении многих лет актер и комик Адам Сэндлер шутил над ней из-за выбора бойфрендов. Актриса призналась, что несмотря на крепкую дружбу и взаимопонимание Сэндлер никогда не разделял ее позицию в выборе парней.

Если я и получаю от него какие-то вопросы, то про то, что я делаю в отношениях и кого выбираю. Он часто смеется над этим, но я не обижаюсь. Но несмотря на все его шутки, я очень люблю заботиться о нем. Он настолько переживает за остальных, что просто забывает про себя, — рассказала Энистон.

В начале марта Дженнифер Энистон в интервью Daily USA призналась, что друзья часто обращаются к ней из-за проблем со здоровьем и называют ее “доктор Энистон”. Артистка рассказала, что ее родители, которых уже нет в живых, не были примером образцового поведения в вопросах сохранения здоровья.

Недавно в Париже прошла премьера второй части комедии “Загадочное убийство” с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях. Мероприятие состоялось на пешеходном мосту Pont Debilly. Команда фильма позировала на фоне Эйфелевой башни. Дженнифер появилась на премьере в бежевом платье в пол, которое было украшено кристаллами. Актриса дополнила образ фирменной укладкой с распущенными волосами. “Золотой” наряд Энистон в сочетании с белой меховой накидкой многие поклонники сравнили с культовым нарядом Мэрилин Монро.


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